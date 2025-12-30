El español en transformación: una experta analiza el impacto del lenguaje juvenil y las redes sociales

El español está en constante evolución, es un proceso natural en el que los jóvenes tradicionalmente actúan como motor del cambio. Así lo explica Amalia Pedrero, profesora de Lengua en la Universidad CEU San Pablo, quien analiza cómo fenómenos como la irrupción de nuevos términos o el desuso del subjuntivo están moldeando el idioma. Según Pedrero, "si una lengua no cambia es un síntoma de que la lengua está en período de extinción".

El 'boom' de los anglicismos y la jerga juvenil

La experta señala que los jóvenes manejan su propia terminología, con un uso extendido de palabras como "random", "rentar", "cringe" o "chill". Sin embargo, Pedrero matiza que "estos términos ni empobrecen ni enriquecen la lengua como tal". Para ella, lo enriquecerían si llenaran un hueco inexistente en el idioma. Además, señala que "hay que dar tiempo y ver cuántos se mantendrán y cuántos se olvidarán", sugiriendo que muchas de estas expresiones podrían ser pasajeras.

Frente a la idea de que esta jerga pueda crear una brecha generacional insalvable, Amalia Pedrero se muestra escéptica. Asegura que "siempre ha existido una diferencia entre la manera de hablar de los jóvenes y de los mayores" y que esto no es un fenómeno nuevo ni disruptivo. Recuerda que generaciones anteriores también emplearon términos propios de su época que hoy ya no se usan, sin que ello provocara una ruptura en la comunicación.

El impacto de internet y las redes sociales

Internet y las redes sociales imponen sus propias reglas, como la brevedad, y han introducido un nuevo vocabulario con términos derivados del desarrollo tecnológico. Pedrero advierte del riesgo que esto supone: "Si las redes sociales se convierten en el único medio que ellos consultan, evidentemente, empobrece". La clave, según la profesora, es el equilibrio.

El problema surge cuando los jóvenes abandonan otras fuentes de información y lectura: "¿Cómo se informan ellos de lo que está pasando en la actualidad? Por redes sociales", lamenta. Si el consumo mediático se limita a estas plataformas, el empobrecimiento del lenguaje es una consecuencia directa. No obstante, si son un complemento a otras lecturas, "no habría ningún problema", concluye Pedrero.

La RAE se adapta a los nuevos tiempos

Este dinamismo del lenguaje se refleja en las últimas actualizaciones de la Real Academia Española (RAE), que ha añadido más de 300 nuevas palabras. Para decidir qué términos incorporar, la institución se basa en el uso real y extendido de las palabras, que mide a través de un sistema que ofrece datos detallados sobre la frecuencia de uso por países y años.

Entre las novedades se encuentra el verbo "loguearse", ya adaptado al español, y extranjerismos como "gif", "hashtag", "mailing" y "streaming", que deben escribirse en cursiva. Además, el diccionario acoge acepciones coloquiales, como un nuevo significado para "brutal" como sinónimo de 'magnífico', o para "chapar" en referencia a 'cerrar un establecimiento'.