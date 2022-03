Un epidemiólogo, a COPE: "Es probable que el virus adopte formas nuevas. Hay que estar preparados para otoño"

En Europa, cuenta Soriano, hay una estabilización y en algunos países ni se utiliza la mascarilla. Por este motivo, se está produciendo un incremento de casos. Hay que tener en cuenta que el covid ha venido para quedarse y quizás "la preocupación mayor es lo que ha advertido el Centro de Control de Enfermedades de que estamos viviendo una 'luna de miel'. Con mucha gente vacunada, con dosis de recuerdo y con una inmunidad parcial pero el virus está ahí y es probable que el virus mute y adopte formas nuevas. Hay que estar preparados para el otoño".

Así que está previsto que muchas naciones sigan las recomendaciones de EE.UU y este epidemiólogo prevé que "necesitaremos una dosis de recuerdo durante el verano porque ya habrán pasado seis meses desde ese refuerzo".

Este experto afirma que "hay una gran incertidumbre respecto al manejo del covid y, por eso, vemos lo que hacen nuestros vecinos y no tomamos iniciativas de las que no podamos arrepentir. Hay improvisación porque no hay precedente ni experiencia y a veces las decisiones que se toman son precipitadas y equivocadas".