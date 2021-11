Dónde invertir, sin riesgo, si tienes algo de dinero ahorrado

Pongámonos en situación. Una familia o una persona que tiene un poco de dinero ahorrado. Algo más de los gastos con los que sin problemas cubre su día a día. No son personas acaudaladas, son normales, y quieren preservarlo sin asumir muchos riesgos. Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, nos cuenta a COPE 'que suelen ser personas de avanzada edad, a veces próxima a la jubilación, pero también hay más jóvenes que no quieren perder su dinero'. El denominador común en todos ellos: que no conocen a fondo el mundo de los mercados financieros o les asusta la volatilidad de la Bolsa. Hoy el Ibex 35 está en torno a los 9.000 puntos, muy lejos de los 16 mil que se tocó en máximos, y con la mirada puesta en marzo de 2020 que por la pandemia se llegó a mínimos históricos, los 6.107 puntos.