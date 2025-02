¿Están creciendo las gastroenteritis invernales en España?

La mitad de los brotes de gastroenteritis que nos afectan se deben al norovirus que prolifera más en la época de invierno. Es un virus -que se une a otros estacionales como la gripe, pero con menos complicaciones potenciales- del que no hacemos un seguimiento regular y específico en España, por lo que es difícil saber si en nuestro país va en aumento o no este patógeno que provoca diarrea y vómitos.

En otros países que sí tienen sistematizada su medición como Reino Unido, las infecciones por norovirus se han disparado un 70 por ciento entre finales de 2024 y el comienzo de 2025 con respecto a los 5 años anteriores y, al otro lado del Atlántico, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también ha detectado un importante incremento de los casos.

Sin embargo, en España y según señalan desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) , a diferencia de la gripe y de otros virus respiratorios, que se monitorizan cada año, no existe un registro ni una estimación de casos de norovirus. Algunos sistemas de vigilancia autonómicos como el de Aragón sí proporcionan datos semanales de diarreas provocadas por todo tipo de causas que no han aumentado en las últimas semanas.

“Si nosotros ahora midiéramos todas las muestras o las enviásemos a analizar, seguro que diagnosticaríamos más casos, pero nos faltan datos comprobables. Al cabo de los meses, a posteriori, si podremos saber lo que ha ocurrido poniendo en común los datos recopilados mensual, trimestral o anualmente por los servicios de epidemiología de todas las regiones, pero es imposible hacer el seguimiento en el día a día que sería lo interesante”, explica a COPE Javier Arranz, médico de familia y miembro del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de SemFYC.

Aunque pueda ser deseable tener esos datos, tampoco lo considera esencial porque como explica este facultativo “no suele dar muchos problemas, salvo cuando se producen en brotes y en los que sí se investigan las causas. En la población general va a ser difícil porque la mayoría de los casos son leves y resultaría casi imposible analizarlos al no acudir los afectados al Sistema Nacional de Salud y porque, aunque lo hagan, no existe tampoco un tratamiento específico por lo que saber que tenemos más casos no cambia mucho las cosas”.

La higiene es el mejor antídoto frente al norovirus

Náuseas, vómitos, diarrea y ocasionalmente dolor abdominal fiebre y malestar general son los principales síntomas del norovirus. Suelen aparecer de 12 a 48 horas después de la exposición al virus. La fiebre y el dolor pueden aliviarse con analgésicos y antipiréticos, y las náuseas con antieméticos. Se contagia fácilmente aunque menos que la gripe y, para frenar su propagación, es imprescindible lavarnos correctamente las manos con agua y jabón que funcionan mucho mejor que el gel hidroalcohólico frente a este patógeno.

También es preciso limpiar y desinfectar las superficies contaminadas, preferiblemente lejía, para cortar la transmisión del virus que es sobre todo fecal y oral. Aunque se le llame gripe intestinal por sus síntomas nada tiene que ver con el virus de la Influenza A que causa la gripe ni con los que provocan los catarros y demás infecciones respiratorias. Lo único que tienen en común es que son causadas por un virus.

“La higiene es la clave, las manos, de los cuartos de baño y de la cocina, incluyendo los muebles y los utensilios. Y mucho cuidado en la manipulación de alimentos porque esto es lo que va a prevenir que la infección se pase al resto de la familia, que es lo que solemos ver. No es conveniente que las personas que tienen ya los síntomas o que creen que los están desarrollando cocinen ni que manipulen alimentos hasta que no estén del todo bien. El aislamiento estricto no es absolutamente necesario, salvo en brotes de personas vulnerables como en hospitales o residencias”, apunta Arranz.

El tratamiento de las infecciones por norovirus es sintomático, centrándose en prevenir y tratar la deshidratación mediante rehidratación oral y una dieta blanda. Están contraindicadas tanto las bebidas de deportistas azucaradas que pueden agravar la diarrea como los fármacos que cortan radicalmente la diarrea, que no deja de ser un mecanismo de defensa del cuerpo para expulsar las colonias del virus.

¿Cuándo debemos acudir al hospital?

La mayoría de las personas se recuperan en menos de 3-4 días con los adecuados autocuidados indicados y sin necesidad de intervención médica. Entre los motivos de alarma que sí debe consultarse con los servicios médicos es importante señalar:

Signos de deshidratación severa (piel y boca seca, disminución de orina, escasa o muy concentrada, somnolencia, apatía, debilidad importante)

Vómitos persistentes que impiden la ingesta de líquidos y alimentos

Diarrea intensa (más de 3-4 días o con presencia de sangre)

Dolor abdominal intenso

Fiebre alta persistente (>38,5°C) a pesar de tratamiento antitérmico o que se prolonga más allá de 3 días

Alteraciones del estado general (confusión, desorientación, especialmente en adultos y rechazo de líquidos en niños)

Empeoramiento o descompensación de enfermedades crónicas

La deshidratación puede ser una complicación grave del norovirus, especialmente en personas vulnerables que junto con otras complicaciones (fallo renal, sobre infección por otros virus o bacterias, desnutrición, descompensación de enfermedades crónicas) puede llevar a requerir hospitalización.