"La tasa de natalidad en España es igual de alta en las 15 ciudades con más paro que en las 15 ciudades con menos paro, no es un tema de dificultad económica, que existe, pero quienes no tienen dificultades económicas tampoco tienen hijos. Y estamos generando un ambiente de una sensación de precariedad terrible que no se ve en las cifras de inmigración. Los españoles no inmigramos, los jóvenes españoles emigran poquísimo, son moderadas las tasas y la esperanza de vida indican que en España no existe pobreza severa, más que de forma residual. Con ese discurso se justifica el no tener niños. Pero si miramos los datos de Luxemburgo o Finlandia, la tasa de niños es la misma" explica Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico.

En nuestra sociedad que valora mucho la economía, "no solo es la mujer la que no quiere tener hijos, los hombres tampoco quieren tener hijos. Es una responsabilidad compartida" asegura Alejandro Macarrón que recuerda como "nuestros abuelos en situaciones más precarias tuvieron niños. Durante la Guerra Civil nacieron más niños que ahora. El peor año de la Guerra Civil es el 39, todos los niños que nacieron al final de la Guerra fueron concebidos en el 39, nacían más niños que ahora, cuando la población era de 25 millones eso da qué pensar, porque uno se imagina la España vencida y estaba triste y derrotada y la otra España, la triunfante estaba igual de pobre. En 2018 en Galicia los nacimientos cayeron tanto como durante la Guerra Civil y no había guerra. Las cosas son complejas y las soluciones son complejas, pero lo que no vale es para hablar de la España vacía omitir el tema de la natalidad".

"Las familias hoy en día, de forma mayoritaria, serían de dos a tres hijos porque ahora no se muere ningún niño y la salud demográfica sería muy saludable para el país. Ahora mismo de cada 250 niños que nacen 249 cumplen 12 años, antes de 250 niños que nacían 126 no cumplían 12 años. Ahora mismo podríamos tener un 60% de niños menos que antes para tener una buena salud demográfica. El problema es que tenemos un 80% menos de niños y eso genera un problema nacional, porque si una provincia tiene baja natalidad y alta emigración, muere".