Abogado de Arcuri, en COPE: Que fuera el colegio el que denunciara los abusos "retrata a Juana Rivas"

El abogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, ha criticado duramente a la defensa de Juana Rivas -en declaraciones a los Servicios Informativos de la Cadena COPE-, por la utilización que ha hecho del auto del juez Manuel Piñar en el que manifiesta su oposición a conceder el indulto a la mujer condenada por dos delitos de sustracción de menores.

Afirma el abogado del exmarido de Juana Rivas que "el compañero de la defensa que representa a doña Juana Rivas mediante una nota de prensa ha facilitado a los medios de comunicación que esto se difunda de la forma que se ha hecho. Yo no estoy de acuerdo en que se esté contando esto, porque yo podía haberlo utilizado hace 4 años para socavar la reputación de la señora Juana Rivas, pero yo me límite a defender esto en los estrados".

El letrado ha dejado claro, en los micrófonos de COPE, que el escrito del titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada "puede ser duro en la forma, pero es indiscutible, son términos de debate que estaban introducidos en el procedimiento, documentados", de ahí la oposición del juez al indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez, "el artículo 80 del Código Penal dice que se puede conceder cuando se dan una serie de requesitos, no que se tenga que conceder y el juez lo razona, lo desarrolla, envuelto a lo mejor en un ámbito de dureza de los propios hechos, no se ahorra ni una coma respecto a lo que escribe, pero el fondo es absolutamente veraz".

"Retrata a la madre"

Responde el abogado de Arcuri a la pregunta sobre que el juez Piñar cite de nuevo en el auto los indicios de abusos sexuales sufridos por uno de los menores cuando estaban bajo la custodia de la madre, hechos que están en sobreseimiento provisional. Hechos que fueron denunciados por las maestras de la guardería del pequeño que incluso le llevaron al hospital para que le examinaran, después de advertir a Juana Rivas que no dio importancia a lo que le advertían desde el centro escolar, "simplemente retrata a la madre, si a mí me llaman del colegio de mi hija, tres o cuatro veces y me dicen que tiene molestias yo me lo llevo, no digo que la señora Rivas no lo hiciera conscientemente a lo mejor creía que su hijo no tenía nada".

Respecto a lo que piensa de esta grave denuncia Francesco Arcuri, su abogado afirma que "él conoce a Juana Rivas, conoce todo y este tema le salpicó cuando salía de España, estuvo 15 meses sin saber nada de sus hijos y esto ocurrió durante esos 15 meses".

La intervención de la Fiscalía General del Estado

Zambrano denuncia la actuación en todo este asunto de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que viene de lejos, desde que era ministra de Justicia. Asegura el abogado que el juez "digamos que le pega una patada a la Fiscalía de Granada, interviene doña Dolores Delgado que ha sido ministra de Justicia, que mandó una carta a su homólogo italiano pidiéndole explicaciones de los procedimientos en Italia respecto a doña Juana Rivas y que ahora interviene directamente haciendo una instrucción directo a la Fiscalía de Granada diciendo esto es lo que tenéis que decir y eso es lo que me parece grave, eso digamos que es la extensión del indulto, es gravísimo porque el estado de derecho lo están dejando absolutamente pisoteado".