Via Crucis, XII estación: "¿Cómo pudo pasar Jesús del abandono a la confianza?"

Jesús en la Cruz pasa del «Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado» (Mt 27, 46), al «Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu» (Lc 23, 46). ¿Cómo pudo pasar Jesús de la cuarta palabra a la séptima? ¿del abandono a la confianza? Un autor genial dice que a Jesús le salvó la memoria. Tenía tanta memoria acumulada de la fidelidad del Padre que no le pudo fallar. Él nunca falló al Padre, el Padre nunca le falló, nunca se fallaron. ¡A Jesús le salvó la memoria!

Cuando murió Jesús, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y el cielo se oscureció (Cf. Lc 23, 44-45). Son los signos apocalípticos de los que habla el evangelio. ¿Qué tiene que quebrarse dentro de nosotros para que haya resurrección?¿Con qué tengo que romper, qué decisión tengo que tomar para que haya liberación y vida en mi existencia? ¿Qué tiene que tambalearse en mi vida? Hoy vivimos viernes santos que tienen sesgos apocalípticos. Tiempos para ir a lo fundamental, para primar lo importante sobre lo urgente, para reencauzar temas pendientes y para relativizar muchas cosas a la sombra del Absoluto del amor de Dios.

El camino de la Cruz

El via crucis, el camino de la Cruz, nos habla de historias entrelazadas. La historia de Jesús y su Pasión y nuestra historia presente; la de tantos hombres y mujeres que, hoy en día, recorren ese mismo camino; y la de cada uno de nosotros, siempre en el dilema de aprender a vivir como Jesús, o darle la espalda y contribuir a seguir crucificándolo.

Esta oración nos anima a cargar con las cruces de cada día, a contemplar ese mismo camino. A recorrerlo con Él, pero no como espectadores, sino, al menos, como testigos.

Con este podcast te proponemos rezar de la mano del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, el Via Crucis de la Vida Ordinaria. Descubramos la profundidad, la dramaticidad, el misterio sumamente complejo, donde el dolor humano en su más alto grado, el pecado humano en su más trágica repercusión, el amor en su expresión más generosa y más heroica, la muerte en su más cruel victoria y en su definitiva derrota, adquieren la evidencia más impresionante. Pero todo el camino de dolor recorrido florece y se hace vida la afirmación de Cristo: «No temáis, yo he vencido al mundo».

Completa el Via Crucis en COPE y descubre la imagen final de Cristo sepultado

Este año con motivo de la Semana Santa y para ilustrar de mejor forma el sentido del Via Crucis, desde COPE vas a poder seguir el camino de la Cruz, acompañando a Jesucristo en una de las oraciones más populares de la Iglesia. Para ello, cada una de las noticias en las que se comparte una estación del Vía Crucis elaborado por COPE en formato podcast cuenta con un fragmento de imagen que, al completarse revelan un grabado con la imagen de la última de las estaciones: Jesús sepultado.

Al completar el podcast del Via Crucis de COPE podrás ver la imagen al completo de Jesús sepultado





Así te proponemos una forma de repensar el Via Crucis, de vivirlo de una manera especial en una Semana Santa donde, al completar la escucha de las catorce estaciones, podrás completar la imagen del Salvador en un momento crucial de su paso por este mundo.