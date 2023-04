Tercera Estación. Jesús cae por primera vez

En un mundo herido tras la pandemia, asolado por la guerra de Ucrania y por los más de 30 conflictos armados que existen en el planeta, los crucificados de la tierra claman a Dios. La cruz es compleja, no es simple. El papa Francisco en la Misa Crismal del 2021 dijo: “Es verdad que hay algo de la Cruz que es parte integral de nuestra condición humana, del límite y de la fragilidad. Pero también es verdad que hay algo, que sucede en la Cruz, que no es inherente a nuestra fragilidad, sino que es la mordedura de la serpiente… Es el veneno del maligno que sigue insistiendo: sálvate a ti mismo... ¿Por qué el Señor abrazó la Cruz en toda su integridad? ¿Por qué Jesús abrazó la pasión entera, abrazó la traición y el abandono de sus amigos ya desde la última cena, aceptó la detención ilegal, el juicio sumario, la sentencia desmedida, la maldad innecesaria de las bofetadas y los escupitajos gratuitos…? Pero cuando fue su hora, Él abrazó la Cruz entera. ¡Porque en la Cruz no hay ambigüedad! La Cruz no se negocia".