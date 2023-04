Décima Estación. Jesús es despojado de sus vestiduras

Aquel despojo de hombre, flagelado, coronado de espinas, escarnecido y despojado de sus vestiduras, expresa toda la entrega y amor de Dios a la humanidad. Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Porque Dios no quiere obligarnos a amar, su presencia es discreta. Es un Dios con nosotros, no sobre nosotros. En la cruz ha vaciado toda su ternura y ha mostrado todo su poder, su amor incondicional que nos salva. "Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo... Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos... Vosotros sois mis amigos... Padre, perdónales porque no saben los que hacen". Dios se ha mostrado dispuesto al abajamiento total con tal de manifestar que su ser es amar. En la cruz descubrimos la forma de ser de Dios. Por eso, podemos decir “He ahí al Hombre” y “He ahí a Dios". También hoy, en los horrores de la guerra, está. Se deja encontrar, no se impone, comparte nuestra suerte y nos acompaña desde dentro. Está acompañando a nuestros seres queridos que están viviendo la enfermedad y la muerte en una soledad familiar tan desgarradora. Él sí está. Somos estos días testigos de experiencias consoladoras, que no se explican si Él no está.