Los tres hábitos que una dietista oncológica evita para reducir el riesgo de cáncer: "Es muy evidente"

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en España, con más de 280.000 nuevos diagnósticos al año, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Aunque la ciencia ha avanzado en tratamientos y diagnósticos tempranos, la prevención sigue siendo clave. Muchas formas de cáncer están vinculadas a factores de riesgo modificables como la alimentación, el consumo de alcohol y otros hábitos de vida.

En este contexto, especialistas como la dietista oncológa Nicole Andrews comparten valiosos consejos en su perfil de redes sociales para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. A través de su experiencia, Andrews identifica tres prácticas que evita estrictamente debido a su impacto en el riesgo de cáncer. "Hay tres cosas que aumentan el riesgo de cáncer que nunca haría", afirma la especialista. A continuación, explica cuáles son estas prácticas y por qué es crucial eliminarlas.

LOS TRES HÁBITOS A EVITAR PARA REDUCIR EL RIESGO A PADEDER CÁNCER

La primera recomendación de Andrews es contundente: no consumir alcohol bajo ninguna circunstancia. "El alcohol aumenta el riesgo de seis tipos diferentes de cáncer", advierte. Este mensaje se contrapone a la percepción común en la sociedad, donde el consumo de alcohol suele ser promovido como una forma de relajación o socialización. "A menudo en la sociedad, seguramente lo has visto, quizás incluso hoy de pasada, se muestra que el alcohol es divertido, te ayuda a pasar el día, la cultura del vino para mamás, para desestresarse, todas esas cosas", señala Andrews. Sin embargo, ella es clara al respecto: "No. Todos los tipos de alcohol contienen etanol, lo que aumenta el riesgo de seis tipos de cáncer. Yo no consumo alcohol".

Reducir el consumo de alcohol lo máximo posible es la primera recomendación

La segunda práctica que Andrews evita es el uso de suplementos alimenticios sin la aprobación de un médico. "No tomo suplementos a menos que mi médico los recomiende", asegura. En lugar de depender de estos productos, Andrews aboga por una dieta equilibrada como la mejor fuente de nutrientes. Además, advierte sobre los riesgos asociados a las dosis elevadas de suplementos. "No busques suplementos para reducir el riesgo de cáncer porque, de hecho, altas dosis de suplementos pueden aumentar el riesgo de cáncer", explica. Este consejo es especialmente relevante en una época donde los suplementos se promocionan ampliamente como soluciones rápidas para mejorar la salud.

El último hábito que Andrews evita es el consumo de carnes procesadas, como embutidos y salchichas, debido a su relación con el cáncer de colon. "Eliminar las carnes procesadas es clave, ya que estas aumentan el riesgo de cáncer de colon", señala. Diversos estudios respaldan esta afirmación, indicando que las carnes procesadas contienen compuestos carcinógenos que pueden dañar las células del colon. Por ello, Andrews insiste en que sustituir estos alimentos por opciones más saludables es una medida preventiva esencial.

Alamy Stock Photo Las carnes procesadas incluyen desde bacon a salchichas convencionales

En un contexto donde el cáncer sigue siendo una preocupación de salud pública en España y en el mundo, los consejos de expertos como Nicole Andrews son un recordatorio de que la prevención está en gran parte en nuestras manos. Adoptar hábitos de vida saludables, como evitar el alcohol, los suplementos innecesarios y las carnes procesadas, puede marcar una diferencia significativa en la reducción del riesgo de cáncer.