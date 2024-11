La respuesta de la nutricionista Sandra Moñino a los que toman refrescos zero: "Peor que una cucharada de azúcar"

Beber refrescos es una tradición muy arraigada en nuestra sociedad. Desde colas hasta versiones con sabor a cítricos, estos productos han pasado de ser refrigerios ocasionales a ser parte diaria de muchas dietas. En los últimos años, a medida que ha aumentado la preocupación por el impacto del azúcar en la salud, han surgido alternativas con la esperanza de posicionarse como opciones más saludables.

Entre ellas, se destacan las bebidas etiquetadas como "zero" porque prometen ofrecer el mismo sabor, pero sin las calorías relacionadas con el azúcar. Es decir: que se entienden que no son nocivas para la salud y que, incluso, nos pueden ayudar a quitar el hambre y a disfrutar de la bebida sin que eso suponga un aumento del consumo de azúcar. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, e, incluso, hay componentes que son peores que una bebida normal.

EL PELIGRO DE LAS BEBIDAS CARBONATADAS EN LOS NIÑOS

Sobre las bebidas carbonatadas, la nutricionista Sandra Moñino, en su pódcast 'Con Jengibre y Limón' que hace junto a María Pérez Espín, alucina con la cantidad de niños que consumen bebidas carbonatas, sobre todo las versiones con azúcar. "Es que una bebida carbonatada te puede llevar hasta 40 gramos de azúcar. Es que es una locura", señalaba la nutricionista. Hay que recordar que la OMS establece que el límite saludable de azúcar al día son 25 gramos. La nutricionista Sandra Moñino, además, ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria.

Alamy Stock Photo Los refrescos zero son muy consumidos por una gran parte de la población

"Es que a cualquier restaurante que vayas todos los niños tienen encima de la mesa una bebida carbonatada o bien de naranja, o bien de limón o bien de cola", recordaba María. Para Sandra Moñino, uno de los grandes problemas es que el consumo de estos refrescos está normalizado, también porque no se llega al punto de desaconsejarlas públicamente y, sobre todo, no se llega a prohibir para los niños. Unos que están más expuestos a este consumo excesivo de azúcar.

"Entonces que normalizamos que los niños puedan beber este tipo de bebida. E incluso veo que muchas veces dicen, pues sino, bebida cero", explica Moñino, recordando las bebidas zero, que se caracterizan por no tener calorías y sacar de ahí todos los componentes del azúcar, teniendo igualmente un sabor parecido a la normal. Sin embargo, Sandra Moñino lo deja claro: el remedio puede ser, incluso, peor que la solución.

Las bebidas carbonatadas están muy presentes en las comidas

EL PROBLEMA OCULTO DE LAS BEBIDAS ZERO: "ES HASTA PEOR"

La advertencia de la nutricionista es clara: las cantidades de edulcorantes que llevan las bebidas zero son excesivas e, incluso, una bebida zero llega a estar más endulzada que una bebida normal. Hasta límites insospechados. "Es que las bebidas zero llevan cantidades de edulcorantes excesivas. O sea, llevan edulcorantes que están prohibidos incluso en otros países, como puede ser por ejemplo el Acesulfamo-K, el Aspartamo y el Ciclamato, que al final es como dulcorantes artificiales que endulzan hasta 400, 600 veces más que el azúcar", relata Moñino.

Es decir: que al final, una bebida zero no termina de ser saludable, ni mucho menos, y aunque no tenga impacto en las calorías que consumimos al día, sí que lo puede tener en nuestra salud, en asuntos como, por ejemplo, la glucosa. "O sea, tú imagínate una cucharada de azúcar, lo que endulza, pues imagínate 600 veces más de lo que endulza esa cucharada de azúcar, endulza el edulcorante", concluye Moñino. Una respuesta clara sobre las bebidas zero que, a pesar de lo que parezca, sí que esconden peligros.