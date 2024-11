Preocupación entre las autoridades de Valencia por la enfermedad que puede expandirse entre los voluntarios: "Hay que ser preventivos"

Después del shock, llegó la movilización masiva. Miles de voluntarios de Valencia y de todas partes de España pusieron rumba a las zonas más afectadas por las inundaciones de la DANA, que afectó a decenas de municipios. Cargados con escobas, palas y guantes, los voluntarios trataron de limpiar las calles de lodo y barro, así como de retirar los muebles de los accesos a las viviendas e incluso repartir comida y bebida a quienes no podían salir de sus domicilios.

No obstante, habían pasado ya varios días y esas aguas ya habían comenzado a contaminarse por los restos, líquidos u otros compuestos que pudiera haber en esas aguas. Y fue ahí cuando saltaron nuevas alertas y nuevas recomendaciones: botas altas, mascarillas, cuerpo cubierto, guantes resistentes...

Sí, en esos momentos las autoridades comenzaron a preocuparse por las enfermedades que pudieran surgir a raíz de limpiar estas aguas. Y así lo ha confirmado este mismo lunes el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien en 'Herrera en COPE' ha alertado que hay "riesgo de epidemia".

EFE Un grupo de peronas junto con un camión del Ejército caminan en dirección a Paiporta

Preocupación entre las autoridades de Valencia por la enfermedad que puede expandirse entre los voluntarios

El presidente valenciano ha hablado del tétanos y ha pedido prevención. De hecho, Mazón ha explicado que ya "se están realizando las primeras vacunas a voluntarios o vecinos". A todo esto, ha agregado que en las últimas 48 horas, la comunidad ha movilizado "la dispensación de mascarillas y guantes" para preservar la salud de todos los voluntarios.

"Por eso, hemos demandado ya hace 48 horas a Sanidad el desplazamiento urgente para una evaluación exprés", ha señalado. En cualquier caso, Mazón ha adelantado que desde Valencia ya están tomando "todas las medidas preventivas para que así sea".

El tétanos es una enfermedad grave del sistema nervioso causada por la bacteria clostridium, productora de toxinas, y que puede vivir en el suelo, la saliva, el polvo o incluso el estiércol. Estas bacterias pueden entrar a nuestro cuerpo a través de cortes o incluso quemaduras.

La infección de tétanos puede causar espasmos muy dolorosos en los músculos, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, pero afecta fundamentalmente a la mandíbula y los músculos del cuello.

Cualquier complicación grave de esta enfermedad puede poner en riesgo la vida de una persona que se haya afectado. Si bien ese cierto que no hay cura para esta enfermedad, gracias a las vacunas existe un menor riesgo de contraer la enfermedad.

No obstante, si no te has vacunado contra el tétanos en los últimos 10 años, tienes una herida abierta o un corte punzante y esa herida puede estar contaminada con suciedad, tierra, heces, óxido o saliva, es recomendable que acudas a un médico.

OTRAS ENFERMEDADES QUE PUEDES CONTRAER SI ERES VOLUNTARIO EN VALENCIA

Además del tétanos, enfermedad que más preocupa actualmente, también hay otras enfermedades infecciosas a las que también hay que prestar atención tras la DANA.

Una de ellas es la leptospirosis, una enfermedad que afecta a la sangre y se puede propagar a otras partes del cuerpo. Se transmite a través del contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados, fundamentalmente roedores. Entre los síntomas destaca la tos, fiebre, dolor de cabeza y muscular, escalofríos, náuseas, vómitos e incluso diarrea.

EFE Continúan as labores de limpieza y desescombro en Paiporta

También podemos mencionar la hepatitis A, que afecta al hígado y puede transmitirse a través del agua o alimentos contaminados. En este caso, y debido a los daños provocados en las conducciones de agua, se pueden producir mezclas entre agua potable y aguas contaminadas. En el caso de hepatitis A, los síntomas más característicos son cansancio y debilidad, vómitos y diarrea, además de molestias abdominales, pérdida de apetito, fiebre e incluso ictericia (color amarillento de la piel y la parte blanca de los ojos).

El contacto sin seguridad con aguas contaminadas, como puede ocurrir en Valencia, puede causar también gastroenteritis, aunque también puede aumentar el riesgo de infecciones gastrointestinales como puede ser la salmonela, E.coli y Shigella.

Finalmente, y debido a las inundaciones y las condiciones húmedas, puede aparecer una proliferación de mosquitos. En el caso de Valencia, por ejemplo, la presencia del mosquito tigre, que puede ser vector de diversas enfermedades.