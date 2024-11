El mensaje de un bombero a los que quieran ir de voluntarios a ayudar con la DANA de Valencia: "No lo sabemos"

La DANA que ha azotado a Valencia está dejando situaciones inimaginables. Las cifras de fallecidos se sitúan ya por encima de los 200, y hay numerosas familias que lo han perdido todo. No solo lo material, sino lo humano, en una situación en la que muchísimas personas piden ayuda para poder, incluso en algunos casos, sobre vivir.

Es ahí cuando surge la noble y necesaria labor de los voluntarios y de las ayudas que todos podemos hacer. Por ejemplo, Cáritas ha habilitado, en las últimas horas, un número de ayuda, un número de Bizum y una cuenta bancaria para que cualquier persona en nuestro país pueda ayudar desde dónde esté. Por no hablar de los bancos de alimentos que se han organizado en cada comunidad autónoma para acumular recursos necesarios de cara a ayudar a las personas afectadas.

Sin embargo, los propios profesionales de la ayuda, como son policías o bomberos, ya advierten de que cualquier voluntario que se acerque lo haga sin coche, para no colapsar a los servicios de emergencia. Precisamente, Pilar García Muñiz ha hablado, en La Tarde de COPE, con César Sánchez, miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras, que ha explicado por qué es necesario que exista una coordinación entre los voluntarios para evitar una desgracia mayor.

"Se puede acabar restando más que sumando, hay que tener cuidado"

César advierte a Pilar García Muñiz de todos los cuidados que se necesitan en una situación así, y, agradeciendo a los voluntarios por su iniciativa, advierte también que este impulso puede acabar siendo peligroso, a pesar de la necesidad que hay de voluntarios. "Los voluntarios no dejan de ser personas con un corazón enorme y una iniciativa, como su propio nombre indica, superlativa. ¿Qué ocurre? Pero es gente que no está preparada, profesional y a lo mejor físicamente, no lo sabemos. En el momento en que esos voluntarios se ponen bajo el paraguas de un equipo de coordinación o de asignación de zonas de trabajo, ya están bajo su responsabilidad", señala.

EFE Estado de la pedanía valenciana de La Torre tras el paso de la DANA

El bombero advierte de todo lo que un simple voluntario necesita en una situación tan grave como esta: "Esos voluntarios evidentemente necesitan tener medios de transporte, material de trabajo, equipos y herramientas, necesitan avituallamiento, necesitan relevos, necesitan ropa de protección individual, etcétera. Cuando ese número es tan ingente, al final se convierte en una movilidad de efectivos muy difícil y muy complicada. Y garantizar su seguridad se complica igualmente".

Sobre todo, porque esto puede generar un problema añadido. "Entonces, tienes dos problemas. Tienes el problema que ha generado la catástrofe y ahora tienes el problema de un montón de gente que está bajo tu paraguas, digámoslo así, que encima no son profesionales y que se pueden convertir en más problemas que la propia catástrofe que te ha producido", señala César.

LO QUE NEcesitan los bomberos para poder ayudar a los ciudadanos afectados

César también añade que hay muchos factores que hacen falta en una situación así. "No solo hay que contar con los profesionales de las administraciones públicas, digase bomberos, policía, guardias civiles, en este caso el ejército, sino también hay que contar con multitud de operarios y maquinaria, sobre todo, maquinaria pesada, que es lo que se está pidiendo ahora. A estas alturas está claro que las dimensiones que la catástrofe nos ha podido mostrar, lo que se necesita es maquinaria pesada. Es decir, las palas están muy bien, los picos están muy bien, pero estamos hablando para trabajos menores, casi de las propias viviendas de cada uno de los afectados", señala el miembro de Bomberos Sin Fronteras.

Paiporta, zona cero de la DANA

Sobre todo, porque hay lugares que necesitan agua potable, luz eléctrica y comunicaciones telefónicas. "El restablecimiento de la luz, el restablecimiento de servicios básicos, como es el agua, como es la red de carreteras, al final son efectivos que, aunque no son personal, de las administraciones públicas también suman. Además, sin su trabajo y su incorporación sería imposible restablecerlo, porque no nos olvidemos. Al final, las redes de distribución eléctrica son empresas privadas las que lo gestionan y, en definitiva, las que hacen el mantenimiento y la reconstrucción. En este caso, las redes de abastecimiento de agua potable al final son empresas público-privadas y así etcétera", concluye el bombero.