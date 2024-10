La nutricionista Sandra Moñino desvela el alimento que debes tomar para evitar los dolores menstruales: "Ya no tengo"

Muchas mujeres sufren períodos menstruales muy dolorosos, tanto que hasta pueden llegar a ser incapacitantes. Hay encuestas que aseguran que casi la mitad de las mujeres necesitan medicarse por los dolores de regla.

La Sociedad Española de Medicina Interna asegura que la dismenorrea es el nombre que reciben todos esos síntomas dolorosos, tanto físicos como emocionales, que padecen las mujeres ruante su período.

Y es que además de los síntomas físicos, las mujeres que lo padecen también pueden tener altibajos emocionales y experimentar episodios de ansiedad, irritabilidad o incluso depresión.

Más allá de los remedios que puedan tomar durante estos días del mes, lo cierto es que también podemos tratar de ponerle remedio días antes de llegue el período y, como ya sabemos, la alimentación puede ser un factor clave para reducir estos síntomas en esos días del mes.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

La nutricionista Sandra Moñino desvela el alimento que debes tomar para evitar los dolores menstruales

La nutricionista Sandra Moñino ha granado gran repercusión en redes sociales gracias a sus consejos sobre alimentación y por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria. En su perfil de Instagram @nutricionat_, Moñino ha publicado recientemente un vídeo en el que desvela el alimento que ha incluido en su dieta los días previos al período y que le han ayudado a reducir los dolores.

Como invitada en el pódcast 'Tengo un Plan', Sandra Moñino asegura que la semana previa a la regla toma "mucho pescado" y gracias a eso "ya no tengo esos dolores de regla que tenía antes".

De hecho, se trata de una premisa que ha inculcado a muchos de sus seguidores y ahora "me está llegando gente que me dice: "Sandra, gracias por el consejo porque lo hice el mes pasado y este mes no he tenido dolores y es increíble"", relata la joven nutricionista. Por lo tanto, el mejor consejo es tomar mucho omega-3.

"Omega-3 a tope", asegura. Por lo tanto, los días previos a tener la regla "como mucho pescado, si puede ser todos los días de la semana premenstrual y luego te baja que no te enteras".

Además de este alimento, también cuida especialmente su dieta. "Mi alimentación es una base de verduras, de grasas, proteínas, nada de azúcar, nada edulcorante, nada de harinas refinadas, nada de grasa hidrogenada ni vegetales...", enumera. Eso sí, sí incluye el aceite de oliva virgen extra. "Ese sí que nos gusta".

"Y luego esa semana premenstrual o, por ejemplo, si estoy mala que digo yo"voy a ponerme mala, me noto yo mi cuerpo débil", pues entonces me hincho a pescado y me funciona muy bien", argumenta la nutricionista.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

el alimento que debes incluir en la cena para combatir el insomnio

Hace unos días te hablamos de otro vídeo de Sandra Moñino en el que hablaba del el alimento que deberías incluir en tus cenas para intentar luchar contra el insomnio y habla expresamente de alimentos como los frutos secos, que se suman así también al consumo de plátanos o incluso kiwi.

De hecho, Moniño habla de alimentos "ricos en triptófano", que son aquellos como los frutos secos, los plátanos o el kiwi. No obstante, también recuerda la importancia de no exponernos a alimentos que nos generen cierta actividad, como es, sin ir más lejos, el café.

"Nada a partir de las tres de la tarde. Hay personas que toman muchísimo café, que a lo mejor se pueden tomar perfectamente cinco cafés. Hasta las tres de la tarde", recuerda, ya que el café "te está activando, entonces como mucho dos cafés por la mañana sería lo suyo". Ha pedido también evitar las "bebidas carbonatadas".

Y es que si además de intentar consumir esos alimentos ricos en triptófano, considera también fundamental evitar el azúcar, ya que al igual que la cafeína, "el azúcar es excitante".