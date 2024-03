Omega 3, los ácidos grasos que previenen enfermedades y problemas de salud en las mascotas

Un nuevo producto se une a la familia Dr Green by Drasanvi. En este caso, este producto tratará de aportar un mayor índice de Omega 3 en su organismo para prevenir enfermedades y problemas graves de salud en las mascotas.

Mónica Ágreda, veterinaria y responsable de la línea Dr Green, que nos detalla más las características de esta novedad. el aceite de Krill.

El aceite de Krill DR Green está constituido íntegramente por aceite de krill en formato líquido, sin ningún tipo de aditivo ni conservante añadido, y en envases de cristal de 100 ml con bomba dosificadora. Es una fuente de ácidos grasos omega 3 en cantidad importante y en forma de fosfolípidos, por lo que su utilización por parte de las células es más eficiente. Además aporta Astaxantina, un pigmento presente de forma natural en él, con una capacidad antioxidante 50 veces mayor que la vitamina E y colina, un nutriente necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso, hígado y de la actividad muscular.

Diferencias con el aceite de pescado

El aceite de Krill aporta los omega 3 mediante fosfolípidos, lo cual implica que las células del organismo de perros y gatos puedan absorber mejor estos omega 3 y sea por ello más eficaz en su acción. En el caso del aceite de pescado los omega 3 se aportan en forma de triglicéridos, que es más fácil que se empleen como fuente de energía o la que no se use se almacene en forma de grasa. Además el krill, al ser un animal tan pequeño, constituye la base de la pirámide alimentaria de su ecosistema, por lo que no va a acumular tanto los metales pesados, como el mercurio, como ocurre con el pescado. Por último, el aporte de colina y astaxantina del krill, que no lo aporta el pescado.

Prevenir problemas de salud

Los ácidos grasos omega 3 son necesarios para un correcto funcionamiento cerebral, visual, cardiaco, hepático y renal, además de un correcto estado de la piel y pelo, sin olvidarnos de su importante acción antiinflamatoria.

Se puede administrar directamente en boca o mezclado con el alimento, a las dosis recomendadas en el envase. Está destinado para perros y gatos, pero no está indicado su uso en cachorros ni gatitos.

Feria Iberzoo 2024 en Madrid

Dr. Green ha incluído esta novedad para presentarla en la feria que además incluye una charla sobre el aceite de krill y otros ingredientes importantes para la salud de perros y gatos que suman a los productos de la línea Dr Green.

Más información en la web www.drgreen.es