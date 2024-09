El error que cometes al tomar zumo de naranja en el desayuno por las mañanas y afecta a tus digestiones

Dos naranjas nos garantizan cerca de 150 miligramos de vitamina C, es decir, la cantidad necesaria diaria para un adulto

Pese a que el desayuno es la comida más importante del día, hay estudios que revelan que los españoles no desayunamos como deberíamos. Solo un 25% realiza un desayuno completo y adecuado. Sin embargo, todavía hay quienes deciden recurrir al básico desayuno español: café con leche, tostadas y un zumo de naranja.

Y es que en el fondo, las naranjas son una de esas frutas indispensables en nuestra despensa durante todo el año, más aún entrada esta época del año, en las que las primeras naranjas de la nueva cosecha lleguen a los supermercados. Dos naranjas nos garantizan cerca de 150 miligramos de vitamina C, es decir, la cantidad necesaria diaria para un adulto.

Y es posible que seas uno de esos consumidores de naranjas. Ahora bien, que decidas hacerlo con zumos caseros. Lo que tal vez no sabes es que estás cometiendo un error y que no estás aprovechando al máximo todos los beneficios de las naranjas.

El error que cometes al tomar zumo de naranja en el desayuno por las mañanas

En realidad es un eterno debate: ¿es mejor tomar la naranja entera o consumirla en zumo de naranja? Pues lo cierto es que comer la pieza entera tiene muchísimos más beneficios que cuando la exprimimos. ¿Por qué?

En primer lugar, la naranja en su forma natural contiene azúcar, pero además de ello también tiene fibra, que permite que ese azúcar pueda absorberse poco a poco y no tengamos picos de insulina. Si decidimos hacer un zumo de naranja, al extraerlo estamos adquiriendo todo el azúcar que contiene la fruta, pero no se podrá absorber, como sí ocurre cuando tomamos la pieza entera. Así las cosas, la insulina se puede disparar.

Además de todo esto, tomar la pieza entera también tiene grandes beneficios, ya que aprovechamos todos los componentes beneficiosos de esta fruta. Por otro lado, y cuando tomamos la naranja entera, no perdemos la vitamina C como sí ocurre con el zumo y esa creencia de que hay que tomarse el zumo rápido para que no pierda todas sus vitaminas.

Por otro lado, cuando tomamos zumo de naranja en el desayuno, la acidez no nos dejará hacer la digestión de forma correcta, más aún si tomamos algo sólido. Si lo que quieres es aportar a tu cuerpo la mayor cantidad posible de vitamina C, y aprovechar todos los nutrientes de esta fruta, tendrás que decir adiós a los zumos exprimidos y optar por tomar la pieza de naranja entera.

Este es el verdadero motivo por el que las naranjas se venden en mallas de color rojo

¿Te has dado cuenta de que las naranjas se venden en bolsas de malla de color rojo? Cuando vas al supermercado y llegas al pasillo de las frutas, estos cítricos suelen estar ya envasados en bolsas de distintos pesos, pero todas tienen algo en común. Son envases de malla de color rojo.

La cuenta de TikTok @pildoras_culturales explica en un reciente vídeo el verdadero motivo de este tipo de envasado. Es muy sencillo, "puro marketing".

Para explicarlo, recurre a un ejemplo gráfico que es muy visual y nos ayuda a entenderlo de una forma muy clara. En una imagen, vemos 12 bolas que parecen de tres colores distintos. Sin embargo, tan solo es una ilusión óptica.

"Realmente las bolas son del mismo color, lo que pasa es que nuestra percepción cambia en función del color de las líneas que se superponen a esta especie de beige o marrón claro de las bolas", explica el vídeo, que acumula más de 1,3 visitas.

Este fenómeno tiene un nombre, es lo que se conoce como "ilusión óptica de Munker o Munker-White". Debido a este, "las bolas atravesadas por línea rojas parecen de un color rojizo" y algo similar ocurre con las naranjas en su envase.

"Si a una naranja la aplicamos este efecto, tendremos como resultado un naranja aún más intenso que nos incitará a comprarla porque nos parecerá súper apetitosa", añade el joven.