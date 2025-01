La enfermedad de la que advierte la nutricionista Sandra Moñino por la que acumulas grasa y no adelgazas: Así puedes detectarla

Para muchas personas, perder grasa, de manera general y localizada, puede convertirse en un verdadero reto. Siguen dietas estrictas, se apuntan al gimnasio y aumentan la actividad física, pero esos esfuerzos no siempre se traducen en la reducción deseada de ciertas áreas del cuerpo. Esta situación genera frustración y preguntas como, por ejemplo, ¿por qué no consigo reducir el volumen de mis piernas o brazos, a pesar de estar bajando de peso en general?

A menudo, este problema no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad o la eficacia de la rutina adoptada. La explicación puede estar en factores menos conocidos y relacionados con la salud. Entre ellos, una condición que afecta principalmente a mujeres y que, según señala la nutricionista Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, podría estar siendo ignorada o mal diagnosticada. “Hay personas que pierden peso, pero no consiguen reducir el volumen de zonas específicas, como las piernas, y esto no es solo un tema estético, sino una señal de que algo no está bien”, señala en su podcast ‘Con Jengibre y Limón’, junto a María Pérez Espín.

Hay muchas veces en las que, por más que podamos, no somos capaces de quitarnos la grasa localizada

Qué es el lipedema y cómo te afecta

En este episodio, Moñino lanza una advertencia clara sobre una enfermedad poco conocida pero de gran impacto: el lipedema. Esta condición crónica afecta principalmente a mujeres y se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en las extremidades, sobre todo en las piernas, pero también puede aparecer en brazos. “El lipedema es una enfermedad crónica, pero agresiva. Lo que hace esta enfermedad es que se acumula tejido adiposo subcutáneo en las extremidades, especialmente en las inferiores”, señala Sandra.

Uno de los aspectos más frustrantes del lipedema es que no responde como el resto del cuerpo a la pérdida de peso. “Muchas mujeres con lipedema dicen: ‘Pierdo peso, pero de las piernas me cuesta mucho más’”, señala Moñino. Esta acumulación de grasa no solo afecta a la apariencia, sino también a la salud en general, provocando problemas como mala circulación, varices y hematomas frecuentes. “Te das un pequeño golpe, ni te acuerdas, y de repente te ves un moratón enorme en las piernas”, describe.

Otro signo común del lipedema es la desproporción corporal. Las personas afectadas pueden tener un tronco delgado o con poca grasa acumulada, pero piernas visiblemente más voluminosas y con sensación de hinchazón. Esto lleva a muchas a pensar que están “fallando” en sus esfuerzos por mantenerse en forma, cuando en realidad se enfrentan a una condición que requiere un enfoque especializado.

CÓMO DETECTAR EL LIPEDEMA

El lipedema también está estrechamente relacionado con factores hormonales, lo que explica por qué afecta predominantemente a mujeres. Aunque también se han registrado casos en hombres, son mucho menos frecuentes. “Es algo que tiene una fuerte base hormonal, y por eso vemos que ocurre sobre todo en mujeres”, relata Sandra Moñino.

La lipedema suele reflejarse en moratoes e hinchazón

Si te identificas con alguno de los síntomas mencionados, como acumulación desproporcionada de grasa en las piernas, hinchazón persistente, moratones frecuentes o dificultad para perder peso en zonas específicas, no dudes en consultar a un especialista. Con el enfoque adecuado, es posible mejorar tanto la salud como la autoestima y poner fin a años de frustración.

El mensaje de Sandra Moñino es claro: prestar atención a las señales de tu cuerpo y buscar información puede marcar la diferencia. El lipedema no es solo un problema estético, sino una condición de salud que merece ser tratada con seriedad y empatía.