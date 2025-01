El consejo de la nutricionista Sandra Moñino para aquellas mujeres que están en menopausia: “El ayuno…”

La menopausia es una etapa de la vida que llega con muchos cambios: hormonales, físicos y emocionales. Y en medio de todo eso, la alimentación juega un papel clave. Muchas mujeres se encuentran con nuevas necesidades alimenticias y, a veces, con ciertos desafíos como la ansiedad por comer o desajustes en los niveles de azúcar.

Sin embargo, también es un buen momento para aprender a escuchar al cuerpo y adaptar la dieta a lo que realmente necesita en cada momento. Eso es lo que nos cuentan Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, y María Pérez Espín en un reciente episodio del podcast Con Jengibre y Limón.

Una mujer en su etapa de la menopausia

LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR A TU CUERPO DURANTE LA MENOPAUSIA

María Pérez Espín abrió la conversación señalando que la menopausia es un proceso único para cada mujer, y eso también aplica a la comida. "La menopausia es una etapa en la cual tú tienes que descubrir tu propio cuerpo, saber lo que necesitas en ese momento", comentó, destacando que no todas las mujeres pasan por los mismos síntomas o reacciones, por lo que cada una debe encontrar lo que le funciona.

María también mencionó que, aunque en algunos casos se dice que el ayuno no es recomendable durante la menopausia, en realidad depende de la persona y de cómo se sienta. "Hay mujeres que necesitan desayunar porque lo necesitan", dijo, defendiendo que si alguien tiene hambre al despertar, es importante escuchar a su cuerpo.

Hay muchas cosas que desconocemos de la menopausia

Sandra Moñino también compartió su perspectiva. Según ella, el ayuno no es algo que deban evitar las mujeres en la menopausia, siempre que se haga de forma adecuada. "Si toda la vida has hecho ayuno, pero ahora tu cuerpo te pide estar comiendo, pues come, pero come bien", explicó. En lugar de forzar el ayuno, Sandra sugiere que si el cuerpo necesita alimento, hay que dárselo, pero de una manera equilibrada. "No te rompas el ayuno por romper, ahora me voy a comer un plátano. No, o sea, si no lo rompes, rómpelo bien", agregó.

LA CLAVE PARA EL AYUNO EN LA MENOPAUSIA, SEGÚN SANDRA MOÑINO

Lo más interesante fue cuando Sandra reveló que ella misma recomienda el ayuno intermitente a muchas mujeres en la menopausia y que los resultados son bastante positivos. "El ayuno podría hacerlo gente con menopausia, y más, yo se los recomiendo a muchísimas mujeres que están en menopausia y les va genial", dijo con entusiasmo. Para Sandra, el ayuno no solo ayuda a controlar el peso, sino que también tiene beneficios para el equilibrio hormonal, lo cual puede ser clave en esta etapa de la vida.

La recomendación de Sandra para las mujeres que están en menopausia y desean probar el ayuno es clara: si decides hacerlo, hazlo bien. "Comete tu desayuno completo, como lo habías hecho antes, pero hazlo un poquito más tarde", aconsejó. Esto significa que no se trata solo de saltarse comidas o comer algo ligero; si se va a romper el ayuno, debe ser con una comida completa y balanceada.

Al final, tanto Sandra como María coincidieron en que lo más importante es escuchar a tu cuerpo y adaptarte a lo que necesitas. El ayuno puede ser una buena herramienta, pero solo si se hace de manera consciente. No hay reglas estrictas, solo se trata de encontrar el equilibrio y lo que te haga sentir bien. Y con ese enfoque, la menopausia no tiene por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad para aprender más sobre lo que nuestro cuerpo necesita.