En los últimos años, ha aumentado significativamente el consumo de medicamentos, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Y esto, como es evidente, tiene una doble interpretación. Por un lado, significa que los avances científicos están contribuyendo positivamente a prevenir enfermedades que, sin ellos, podrían tener consecuencias mucho peores. Y esto se ve traducido, por ejemplo, en el incremento de la esperanza de vida.

El lado negativo, sin embargo, es que muchas veces nos acabamos automedicando en exceso, según lo que escuchamos o incluso en función de los medicamentos que tengamos en casa.

De hecho, hace solo unas semanas en 'Herrera en COPE', el director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS, Bruno González-Zorn, alertaba de un incremento del autoconsumo de medicamentos, lo que al final hace, como en el caso de los antibióticos, que nuestro cuerpo se haga resistente a su efecto.

Ahora bien, es posible que en más de una ocasión hayas cogido una caja de un medicamento en particular y te hayas preguntado si no es necesaria una receta médica para comprarlo o si, por el contrario, debes pedir cita en tu médico de cabecera para que te haga una prescripción. Pues bien, lo cierto es que existe un pequeño detalle en la caja de dicho medicamento que te ofrece esta información.

El detalle en el que debes fijarte para saber si un medicamento necesita receta médica: sin preguntar en tu farmacia

Entender y conocer los símbolos y las nomenclaturas que hay en las cajas de los medicamentos es fundamental para conocer el fármaco que vamos a tomar. Ahora bien, si por lo que sea tienes entre manos un medicamento y tienes dudas sobre si necesita o no una receta médica, es tan sencillo como recurrir a la caja.

Y es que si eres de esas personas observadoras, es posible que te hayas dado cuenta de que todos los medicamentos incluyen una serie de símbolos en el cartón. Cada uno de estos símbolos tiene un significado concreto, pero en este caso estaríamos hablando de un círculo blanco con el borde negro, que significa básicamente que se trata de una dispensación sujeta a prescripción médica.

Este círculo también puede ser de color negro, que hace referencia a que se trata de estupefacientes. El círculo mitad blanco y mitad negro, por otro lado, quiere decir que se trata de un psicotrópico.

Esto es lo que debes saber sobre el consumo de medicamentos caducados y cuándo tener precaución

La fecha de caducidad es uno de los detalles en los que siempre debemos fijarnos. Y por supuesto no hablamos solo de los alimentos que adquirimos en el supermercado, sino también de los medicamentos que nos dispensan en las farmacias. Pomadas, antiinflamatorios u otro tipo de medicamentos, a veces, nos ayudan en un momento concreto y particular, pero, posteriormente, los acabamos dejando en el fondo del cajón, ya que, en ese momento, no los necesitamos más.

No, al menos, hasta que se nos presenta una nueva ocasión en la que necesitamos utilizarlo. Es ahí cuando es importante mirar la fecha de caducidad de los mismos. ¿Por qué es tan relevante hacerlo y qué puede ocurrirnos si tomamos un fármaco caducado?

La Generalitat de Cataluña publicó una serie de recomendaciones sobre el consumo de medicamentos caducados. Recoge que, al fin y al cabo, la fecha de caducidad de los medicamentos "indica el fin del periodo durante el cual se garantiza su eficacia y seguridad". Eso sí, siempre y cuando el fármaco se haya almacenado "en condiciones adecuadas de temperatura, luz y humedad". Estas fechas de caducidad pueden oscilar desde los 12 a los 60 meses.

Asegura que "el hecho de que un medicamento preserve su eficacia una vez caducado depende de diferentes factores, como el tipo de principio activo, la presencia de conservantes, las fluctuaciones de temperatura, la luz y la humedad". No obstante, agrega, es muy complicado, sino imposible, "identificar qué medicamentos podrían ser efectivos más allá de la fecha de caducidad".

En general, los medicamentos sólidos como pueden ser comprimidos o cápsulas, es más estable, algo que no ocurre con aquellos fármacos líquidos, como jarabes o colirios. Nunca deberemos utilizar, por ejemplo, un medicamento inyectable que esté "turbia, esté o no caducada".

"En general, se recomienda almacenar los medicamentos en un lugar fresco y seco, fuera de la luz directa del sol, y en algunos tipos de medicamentos como las vacunas o las insulinas seguir las instrucciones concretas de mantenerlos en la nevera", explica. Además, agrega que será necesario que se respeten las condiciones de uso de algunos fármacos, como podrían ser los colirios o los jarabes, una vez se ha abierto el envase.