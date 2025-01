El aviso de un técnico de emergencias a los que se duchan más de 5 minutos al día: "Rompes las barreras"

La ducha diaria es una rutina casi universal. En general, muchas personas optan por ducharse al menos una vez al día, ya sea para comenzar la jornada con energía o para relajarse antes de dormir. Sin embargo, ¿realmente necesitamos ducharnos tanto? La frecuencia ideal varía según factores como el clima, la actividad física y el tipo de piel de cada individuo.

Aunque es importante mantener una buena higiene, un detalle que a menudo pasamos por alto es la duración de nuestras duchas. Según Miguel Assal, técnico de emergencias y divulgador en redes sociales, permanecer demasiado tiempo bajo el agua o ducharse en exceso puede tener consecuencias negativas para nuestra piel y nuestra salud general.

Las duchas son una parte fundamental de nuestra higiene

La frecuencia con la que ducharse

En un reciente reel viral, Miguel Assal plantea una pregunta clave: “¿Eres de los que se duchan todos los días?”. Según un estudio de la Universidad de Harvard citado por Assal, ducharse diariamente podría no ser tan saludable como pensamos. “Dicen que si lo haces a diario, eliminas aceites naturales y sustancias que tenemos en la piel que nos protegen”, explica. Estos aceites forman una barrera natural que ayuda a mantener nuestra piel hidratada y protegida de bacterias dañinas.

De media, la gente suele ducharse una vez al día

Assal advierte que, al eliminar estos aceites con el uso frecuente de geles y jabones, podríamos alterar el equilibrio de bacterias buenas que actúan como defensa frente a infecciones. “No es del todo bueno si se usan de forma recurrente”, agrega. De hecho, el estudio sugiere que lo ideal sería esperar al menos dos días entre baño y baño para preservar estas defensas naturales.

LA DURACIÓN IDÓNEA DE UNA DUCHA

Más allá de la frecuencia, otro aspecto clave es la duración de las duchas. Assal es claro: “Si lo haces más de una vez al día o estás ahí una hora, empiezas a romper esas barreras de tu piel”. Este daño puede hacer que la piel se vuelva más seca, propensa a irritaciones y menos capaz de protegernos de agentes externos.

La recomendación es sencilla: limitar el tiempo en la ducha a no más de cinco minutos. Según Assal, prolongar la ducha innecesariamente, incluso si es solo una vez al día, puede ser igual de perjudicial. Esto se debe a que la combinación de agua caliente y productos químicos en geles y champús tiende a resecar y sensibilizar la piel.

El mensaje central de Miguel Assal no es evitar ducharse por completo, sino encontrar un equilibrio saludable. “Ducharte una vez al día no supone ningún problema”, asegura. Sin embargo, la clave está en no abusar. También destaca que hay situaciones específicas en las que la ducha diaria es más que necesaria, como después de entrenar o tras una jornada intensa de actividad física: “Tu sobaco huele a visón. Te felicitan. Estás cuidando tu salud”.

La advertencia de Miguel Assal es clara. Se trata de entender que, al igual que muchas otras cosas en la vida, ducharse en exceso puede tener efectos negativos. “No hay peor olor que el picadillo de tu sudor”, bromea Assal, recordando que el equilibrio es fundamental para mantenernos saludables y cómodos en nuestro día a día.