José Ángel Alonso: este es el patrimonio que ha declarado en el Congreso

Esta es la primera legislatura en la que José Ángel Alonso Pérez es diputado. Además de este reciente cargo, es alcalde de Villalón de Campos. Este puesto lo consiguió con solo 22 años, cuando ganó las elecciones municipales y se convirtió en el alcalde más joven del país.

En abril de 2019, en la XIIIlegislatura, entró en el Senado siendo, entre otros cargos, Portavoz de Formación Profesional. Esta legislatura fue muy efímera, terminó unos meses después después de que el Congreso no invistiese a ningún candidato como presidente.

[CONSULTA SU DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS MÁS RECIENTE]

Las rentas que constan en esta declaración son las siguientes:

Ayuntamiento de Villalón de Campos : 13.238,82 euros

: 13.238,82 euros Dividendos de Banco Santander, Telefónica y Endesa: 765,01 euros

de Banco Santander, Telefónica y Endesa: 765,01 euros Rendimientos de activos financieros de CaixaBank y Santander: 13,92 euros

de CaixaBank y Santander: 13,92 euros Transmisiones de derechos de suscripción: 33,57 euros

de derechos de suscripción: 33,57 euros Total: 14051,32 euros

No dice nada de la renta por ser diputado en el Congreso de los Diputados, que está en los 3.050,62 euros. Al no aparecer este dato no sabemos a ciencia cierta si la está cobrando.

El diputado no es propietario de ningún inmueble, pues en el apartado de bienes patrimoniales no consta ninguna anotación.

En cuanto a las cuentas corrientes del diputado, solo sabemos que el total de lo acumulado en ellas es 1.615,04 euros, pero no consta el número de cuentas de las que es titular.

Otro apartado en el que, al igual que los bienes patrimoniales, no consta ninguna propiedad es el de los vehículos.

Además de esto, el diputado tiene acciones y participaciones en las siguientes empresas:

Quabit Inmobiliaria: 103,09 euros

103,09 euros Banco Santander: 447,1 euros

447,1 euros Endesa: 13.038 euros

13.038 euros Iberdrola: 12.154,67 euros

12.154,67 euros Telefónica: 6.119,18 euros

El valor total de estas acciones es de 31.862,04 euros.

En el momento en el que presentó la declaración de bienes y rentas, el diputado no había contraído ninguna deuda con ninguna entidad financiera.

En resumen, el diputado recibe unas rentas por valor de, al menos, 14051,32 euros. Además de esto, su patrimonio en acciones asciende hasta los 31.862,04 euros. No tiene ningún vehículo ni es propietario de ningún bien inmueble. Tampoco se reflejan deudas en su declaración de bienes y rentas.