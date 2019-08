Trump llama "corrupto" a Puerto Rico y Marc Anthony le responde: "Es un incapaz y su tuit es demente"

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony tildó este miércoles de "incapaz" y "corrupto" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de que éste dijera que Puerto Rico es "uno de los lugares más corruptos de la Tierra" mientras la isla se preparaba para el huracán Dorian.

"Wow, señor lo que sea que seas. Todos acabamos de leer tu tuit DEMENTE sobre mi amado Puerto Rico. Viniendo de un individuo horrible como USTED, tiene perfecto sentido. Lleno de corrupción e incapaz de administrar una CASA con todo el personal", expresó el artista en su cuenta de Twitter.

Wow Mr. whatever you are. We all just read your DEMENTED tweet about my beloved Puerto Rico. Coming from a gruesome individual like YOU it makes perfect sense. Filled with corruption and incapable of managing a fully staffed HOUSE. — Marc Anthony (@MarcAnthony) August 28, 2019

El comentario de Trump hace alusión al destino de las ayudas que brindó el Gobierno estadounidense a Puerto Rico tras el paso del huracán María en septiembre de 2017.

De acuerdo con Trump, el Congreso de Estados Unidos destinó 92.000 millones de dólares a Puerto Rico para su proceso de reconstrucción por el huracán María.

No obstante, las autoridades locales cifran la cantidad que realmente ha llegado en solo 14.000 millones de dólares.

Trump, a su vez, se quejó de que esos miles de millones de dólares de ayuda se hayan destinado a "políticos corruptos". "¡No es bueno!", agregó en su cuenta de Twitter.

Puerto Rico is one of the most corrupt places on earth. Their political system is broken and their politicians are either Incompetent or Corrupt. Congress approved Billions of Dollars last time, more than anyplace else has ever gotten, and it is sent to Crooked Pols. No good!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

En sus tuits, el presidente dijo que "Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos". Y remató afirmando: "Y, por cierto, ¡soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico!".

Las declaraciones de Marc Anthony se suman a las efectuadas por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien desde el paso del huracán María ha protagonizado una guerra de críticas con Trump sobre el trabajo del Gobierno federal en la isla durante el proceso de reconstrucción.

Por ello, Trump tildó este miércoles a Cruz de "incompetente", mientras que la alcaldesa le respondió que el servicio que él brindó a Puerto Rico fue vergonzoso.

En un tuit, Trump aseguró que, tras el paso de Dorian, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y sus funcionarios "harán un gran trabajo" en la isla si es necesario, y pidió a los puertorriqueños que les agradezcan su labor y "no como la última vez".

Trump concluyó su mensaje con un insultante: "Eso incluye a la incompetente alcaldesa de San Juan".

We are tracking closely tropical storm Dorian as it heads, as usual, to Puerto Rico. FEMA and all others are ready, and will do a great job. When they do, let them know it, and give them a big Thank You - Not like last time. That includes from the incompetent Mayor of San Juan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Ante ello, Carmen Yulín Cruz manifestó que las expresiones de Trump fueron "la versión tuitera de tirarnos papel toalla".

"Ciertamente el presidente no ha aprendido nada. Pero aquí hay mucha gente haciendo un esfuerzo extraordinario", sostuvo Cruz al recordar aquel momento de cuando Trump visitó Puerto Rico después del huracán María y lanzó papel de ese tipo (secamanos o absorbente de cocina) a un grupo de puertorriqueños.