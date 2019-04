La Semana Santa tardía deja a los estudiantes sin vacaciones

Este año la Semana Santa ha caído más tarde que otros años y muchos estudiantes se han visto obligados a estudiar en este tiempo vacacional. En una semana o en menos de un mes muchos universitarios se enfrentan a sus exámenes. “En una semana y media tengo ya todos los exámenes finales” afirma una estudiante de medicina de Madrid que empieza a sentir la presión de los días previos. Muchos son los que han decidido quedarse en casa hincando codos en lugar de salir fuera.

Pero algunos no han podido resistir la tentación de irse fuera unos días y ahora se arrepienten de ello “debería haber estudiado un poco en vez de irme de vacaciones, pero ahora aprieto un poco e intento aprobar las que me viene ahora, que ya empiezo finales”. En cambio, otros han conseguido encontrar el equilibrio entre estudiar y desconectar “esta vez me he ido de vacaciones pero me he llevado las materias, así que han sido unas vacaciones controladas” comenta un estudiante habitual de la biblioteca Elena Fortum.