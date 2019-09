El PSOE cierra una legislatura de cuatro meses con 0 iniciativas parlamentarias presentadas, y otras noticias

1. El PP, el partido más trabajador de la legislatura, Vox supera a Podemos y el PSOE se duerme en los laureles

PSOE y Unidas Podemos, aún no se habían sentado antes de esa fecha a negociar. La excusa de esta tranquilidad excesiva era que los partidos estaban inmersos en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron unos días más tarde, el 26. Sin conocer qué pactos podían formarse en ayuntamientos y comunidades autónomas, Pedro Sánchez no quería comenzar una negociación seria con el que dijo que era "su socio preferente". Finalmente el acuerdo, con investidura fallida incluida, no ha sido posible y los españoles acudirán por cuarta vez en apenas cuatro años a las urnas el diez de noviembre. El lunes 23 de septiembre, cuando oficialmente se disuelvan las Cortes empieza la cuenta atrás para la repetición electoral y arrancar así, antes de Navidad, la XIV Legislatura.

2. Sánchez asegura que podría ser presidente del Gobierno pero que "no dormiría por las noches"

Esta ha sido la primera entrevista de Pedro Sánchez tras el fracaso de la ronda de consultas y la inminente convocatoria de elecciones del 10 de noviembre. Ha sido desde la Mocloa, en el Edificio Consejo, levantado durante el gobierno del también socialista Felipe González. Desconocemos si Sánchez aspira a conseguir una mayoría como las de los gobiernos felipistas, pero en lo que ha insistido esta noche, sin duda ha sido en que los ciudadanos “voten con contundencia, para legitimar el resultado”.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado esta noche que si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno de Pablo Iglesias que no tienen experiencia en gestión "no dormiría tranquilo".

3. El PSOE hace 'oídos sordos' al enfriamiento de la economía y sube pensiones y sueldos de funcionarios

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha admitido hoy que se está produciendo una desaceleración y un enfriamiento de la economía, pero ha prometido subir el SMI hasta el 60 por ciento del salario medio, las pensiones con el IPC y también el salario de los funcionarios como pactaron con los sindicatos de la función pública.

Durante una entrevista en La Sexta, el jefe del Ejecutivo ha considerado "evidente" que se está produciendo una desaceleración, en un enfriamiento de la economía. Según ha explicado, es "fruto de la maduración del ciclo económico" debido al crecimiento continuado que se ha producido en los últimos años.

Ricardo Rubio Europa Press

4. Irak alerta de que un conflicto entre EEUU e Irán "sería una guerra muy peligrosa"

El primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, ha alertado este jueves del peligro de una guerra entre Estados Unidos e Irán en la región y ha recalcado que "sería una guerra muy peligrosa" que "se expandiría muy rápido".

"Si tenemos una guerra abierta, no se detendrá. Es una guerra muy peligrosa, no es como ninguna otra guerra. Se expandirá muy rápido", ha alertado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC.

Así, ha defendido que "aún hay tiempo para la diplomacia" y ha sostenido que "son necesarias decisiones sabias por parte de todos", en medio del aumento de las tensiones tras los recientes ataques contra refinerías en Arabia Saudí.

ALI ABBAS

5. El vestuario mantiene el respeto a Zidane, pero su mensaje no tiene el mismo calado

Miguel Ángel Díaz ha informado, en El Partidazo de COPE, que Zinedine Zidane está muy preocupado y tocado por la situación actual del Real Madrid, tras la derrota en el Parque de los Príncipes ante el París Saint-Germain. Además, según ha contado Miguel Ángel Díaz, en El Partidazo de COPE, el vestuario sigue teniendo respeto al técnico madridista, pero el mensaje no tiene el mismo calado que en su anterior etapa.

Por su parte, Melchor Ruiz ha explicado, en El Partidazo de COPE, que en la planta noble del Real Madrid están enfadados y molestos por el partido del pasado miércoles en París y que acabó con la derrota del equipo blanco por 3-0. En el Real Madrid tienen la esperanza de que la situación se reconduzca porque confían en la calidad de la plantilla".