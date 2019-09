El PP, el partido más trabajador de la Legislatura, Vox supera a Podemos y el PSOE se duerme en los laureles

La XIII Legislatura nació herida de muerte el pasado 21 de mayo. Los partidos con opción de pactar una mayoría estable tras las elecciones del 28-A, PSOE y Unidas Podemos, aún no se habían sentado antes de esa fecha a negociar. La excusa de esta tranquilidad excesiva era que los partidos estaban inmersos en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron unos días más tarde, el 26. Sin conocer qué pactos podían formarse en ayuntamientos y comunidades autónomas, Pedro Sánchez no quería comenzar una negociación seria con el que dijo que era "su socio preferente". Finalmente el acuerdo, con investidura fallida incluida, no ha sido posible y los españoles acudirán por cuarta vez en apenas cuatro años a las urnas el diez de noviembre. El lunes 23 de septiembre, cuando oficialmente se disuelvan las Cortes, empieza la cuenta atrás para la repetición electoral y arrancar así, antes de Navidad, la XIV Legislatura.

Los diputados del PP, los más 'currantes'

Pero en este punto cabe preguntarse… ¿qué ha dado de sí el XIII mandato de la Democracia, que apenas ha tenido cuatro meses de duración? En primer lugar, habría que destacar que entre los 350 diputados de la Cámara Baja han registrado un total de 5.716 iniciativas (en la lista se incluyen las preguntas orales y escritas presentadas, además de la solicitud de informes, de comparecencias y de creación de órganos).

Con mucha diferencia, el partido más activo en el Congreso en estos meses ha sido el PP, que ha registrado un total de 2.813 iniciativas por parte de sus diputados. A continuación de los populares se sitúan los parlamentarios de Ciudadanos (708), seguidos muy de cerca por los miembros de Vox (630) y finalmente de Unidas Podemos (616).

Más alejado están los grupos minoritarios y de ideología nacionalista, en la que el líder destacado es Junts Per Catalunya, el partido que dirige el presidente de la Generalitat, Quim Torra y su predecesor, el fugado de la justicia española Carles Puigdemont. En total, sus diputados han registrado un total de 443 iniciativas. Los siguientes del ranking son los de Bildu con 254; Coalición Canaria con 146; ERC con 53; Navarra Suma con 32; 15 Compromís y 6 los parlamentarios del PNV.

La nula actividad de los diputados socialistas

En este punto salta la primera sorpresa. Y es que las dos únicas fuerzas políticas que no han registrado ninguna actividad durante la Legislatura han sido, además del Partido Regionalista Cántabro, el partido más votado, el PSOE. Ninguno de sus 123 diputados ha presentado ninguna propuesta. Pese a lo sorprendente de la cifra, suele ser habitual que el grupo parlamentario al que pertenece el presidente del Gobierno sea menos activo que los grupos de la oposición.

En cualquier caso, los socialistas sí que han registrado en este periodo siete proposiciones de ley, orientadas a la igualdad de género, la memoria histórica o por la que se regula el derecho a la eutanasia. De hecho, su despenalización ha logrado pasar el primer trámite parlamentario al ser aprobada por el Congreso su toma en consideración. Aun así, la propuesta no prosperará al confirmarse el adelanto electoral.

El 'TOP 10' de diputados más activos

De los 350 parlamentarios con los que cuenta el hemiciclo, los hay más y menos activos. El diputado que ha registrado un mayor número de iniciativas en el Congreso de los Diputados ha sido Sergi Miquel i Valentí, de Junts Per Catalunya, con 356. Valentí obtuvo un escaño por Gerona en las elecciones del 28 de abril. Muy cerca del diputado independentista se encuentra la parlamentaria del Grupo Popular por la provincia de Alicante, Macarena Montesinos de Miguel, que registró hasta 328.

El tercer lugar de la lista lo ocupa un diputado de Bildu por Guipúzcoa, Jon Iñarritu García, que registró en la Cámara Baja 249 iniciativas. La parlamentaria del PP, Ana Belén Vázquez Blanco, que obtuvo representación en la lista de Ourense, registró 199 iniciativas, diez más que las realizadas por su compañero de Vox, Ignacio Gil Lázaro (189), diputado por Valencia. Tan solo dos menos presentó otro miembro de la formación de Santiago Abascal y curiosamente también integrante de la lista por Valencia, Cristina Alicia Esteban Calonje (187).

El Top 10 lo completan la diputada de Coalición Canaria por Tenerife, María Guadalupe González Taño con 128 iniciativas; con 126 el representante del PP por Ourense, Celso Luis Delgado Arce; el también diputado del PP por Valencia, Vicente Betoret Coll con 117 y, por último, otro integrante de los populares, aunque en esta ocasión diputado por Soria, Tomás Cabezón Casas, que presentó 103.

De esta manera, cinco de los diez parlamentarios que más iniciativas presentaron en el Congreso pertenecen al PP. Por el contrario, son un total de 145 señorías los que no aportaron ninguna actividad, de los cuales casi el 90% son los representantes socialistas en la Cámara (123).

Los dirigentes nacionales, a otros menesteres

Ser líder de un partido político nacional que aspira a gobernar en las sucesivas convocatorias electorales no debe ser tarea fácil. Por ello, sus dirigentes suelen delegar en una segunda figura la coordinación del trabajo parlamentario. Una figura que, con el paso de los años, ha adquirido mayor protagonismo. Por ello, no es de extrañar que el líder sea poco activo a la hora de realizar propuestas en la Cámara Baja.

El presidente de Vox, con 7, es el máximo dirigente de los principales partidos que mayor número de iniciativas ha presentado. Seguido de Santiago Abascal está el líder del PP, Pablo Casado, que no supera las 3. Por su parte el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, presentó 1 iniciativa. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha registrado ninguna, al igual que el Secretario General del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que al igual que el resto de su grupo (y al ser presidente del Gobierno en funciones), no generó ninguna actividad en la Cámara.

Si nos fijamos en los portavoces de los cincos principales partidos, se puede comprobar que no mejoran en exceso los números de sus jefes. Quien mejor ha cumplido esta tarea ha sido el de Vox, también, Iván Espinosa de los Monteros, que registró un total de 58 iniciativas. Muy lejos quedan las 13 de la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo o las 10 de su homónima en Ciudadanos, Inés Arrimadas. Las portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra e Irene Montero, no registraron ninguna iniciativa.

La situación de los políticos presos

La Mesa del Congreso acordó a finales de mayo suspender a los cuatro políticos independentistas presos que obtuvieron acta de diputado en las elecciones del 28 de abril. Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez fueron suspendidos automáticamente al estar en prisión preventiva por el juicio del ‘procés’, y cuya sentencia está prevista que se emita a comienzos de octubre. Por ello, ninguno de los cuatro pueden registrar iniciativas parlamentarias.