Nobel de Física, agnóstico sobre existencia de Dios: No creo en accidentes

El galardonado con el premio Nobel de Física en 2010 Konstantin Novoselov se ha mostrado "agnóstico" sobre la existencia de Dios, ya que considera que debe haber una "respuesta universal" en algún lugar: "Si tendrá una barba o será una ecuación matemática muy larga, eso ya no lo sé", ha comentado.

Novoselov, de origen ruso pero con nacionalidad también británica, ha participado este viernes en una conversación con el vicepresidente ejecutivo de IE University, Diego del Alcázar Benjumea, en el marco del Hay Festival Segovia, que se celebra en la ciudad castellanoleonesa hasta el domingo.

Durante el encuentro, Benjumea ha interrogado al físico, conocido en el mundo de la ciencia por ser el que descubrió junto a su colega Andre Geim el grafeno, considerado un "supermaterial", lo que les valió el Premio Nobel de Física en el año 2010.

Entre otras cuestiones, Novoselov ha sido preguntado este viernes por la existencia de Dios y lo primero que ha comentado es que, al contrario de lo que algunas personas piensan, "muchos científicos creen en Dios" pero sobre él mismo, ha señalado que "con la edad", se va da cuenta de que cada vez sabe menos cosas.

"Yo soy agnóstico. Creo que existe una respuesta universal en algún lugar. Si tendrá una barba o será una ecuación muy larga, eso ya no lo sé, de verdad que no lo sé, pero sí creo que debe haber alguna regla fundamental que rige el mundo", ha comentado.

"Los científicos hacemos trampa de alguna forma, porque no contestamos al 'por qué', solo al 'cómo', y eso esa es una posición muy cómoda", ha completado el físico.

A preguntas de Benjumea, que lidera el departamento de inmersión tecnológica de la IE University, Novoselov ha negado creer en "accidentes cósmicos" que explicarían el origen del universo y ha dicho que, si alguien le dijese la respuesta a esta gran cuestión, no le importaría morirse enseguida.

Novoselov, que es una de las estrellas de esta edición del Hay Festival Segovia, ha conversado sobre otros asuntos este viernes, como sobre si es posible cuestionar la propia realidad tal y como la conocemos, una vez que hemos sabido la capacidad de la tecnología para simular algunos aspectos de ella.

A pesar de considerar esta una cuestión "pertinente", Novoselov ha reconocido que a él, como físico experimental, no le interesa lo que no se puede verificar de manera experimental: "Es un problema que me aburre y lo dejo a un lado", ha comentado.

Sí ha reconocido que "sería una pena" poder simularlo todo, y duda de si en algún momento existirán medios suficientes como para reconstruir tal "complejidad".

El científico ha sido cuestionado también por la situación geopolítica y la guerra de Ucrania: "Yo creo que el mundo está muy dañado. Nos hemos alejado de los valores fundamentales, nos hemos alejado mucho y nos centramos solamente en los argumentos que nos dan posibilidades de pelear", ha señalado.

En el terreno de la ciencia, Novoselov ha abogado por un conocimiento "universal" y "accesible" para todo el mundo, ideales en base a los cuales no patentó su descubrimiento del grafeno y lo compartió con el resto de la comunidad científica.

"Fueron los años más bonitos de mi vida. Habíamos creado ese entusiasmo universal en todo el mundo, una ebullición de científicos llamándose, compartiendo, fue un ejemplo maravilloso de colaboración", ha relatado.

De igual manera, ha opinado que no se deben poner límites al conocimiento en ningún caso, tampoco en las investigaciones que pueden suponer problemas éticos, como la bomba nuclear o el genoma humano, pero sí a la tecnología que se aplica después con ella.

Preguntado sobre si la humanidad está preparada, éticamente, para asimilar estos avances, el físico ha recordado que, de la misma forma en que él es muy pragmático en algunos asuntos, también piensa que "algunas veces, los descubrimientos nos son dados por la naturaleza, o por Dios o por algo".

En esta línea, ha dicho creer que la naturaleza "brinda" respuestas a los humanos en el momento en que estos están preparados: "Confío, espero, me encantaría creer que siempre estamos maduros para nuestros descubrimientos", ha concluido. EFE

