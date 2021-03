Lunes, 29 de marzo de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El número de contagios continúa al alza en la mayoría de las regiones cuando los españoles encaran su segunda Semana Santa marcada por la pandemia de la covid-19 y recuerdan que justo hace un año ni siquiera podían salir a la calle.

ESPAÑA ÁFRICA -Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el plan Foco África 2023 con el que el Ejecutivo espera que haya un antes y después en la relación de España con el continente africano y liderar la política exterior de la UE en la región.

GOVERN CATALUÑA -Barcelona- Tras la investidura fallida de Pere Aragonès en primera vuelta, ERC apura las negociaciones con JxCat para intentar recabar su apoyo de cara a la segunda votación de este martes en el Parlament.

GOYA REYES -Fuendetodos (Zaragoza)- Los reyes Felipe y Letizia visitan Fuendetodos (Zaragoza), localidad natal de Francisco de Goya, de cuyo nacimiento se cumple el 275 aniversario, para inaugurar la exposición "La mirada fantasma" con la que el artista Fernando Martín Godoy rinde homenaje al pintor universal.

CRISIS CLIMÁTICA -Bilbao- El Basque Centre for Climate Change (BC3) presenta el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) de 2020, con la participación de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz.

CUIDADOS PALIATIVOS -Pamplona- Solo un 7,6 % de las personas que necesitan cuidados paliativos en Latinoamérica los reciben, ya que el número de equipos especializados en toda la región (1.562) supone un 2,6 por millón de habitantes, según un estudio realizado en 17 países del cono sur, detallado a Efe por Miguel Sánchez Cárdenas, investigador del Observatorio Global de Cuidados Paliativos de la Universidad de Navarra.

SOPHIE HANNAH (ENTREVISTA) -Barcelona- Sophie Hannah, que acaba de publicar "Los asesinatos de Kignfisher Hill", su cuarta entrega protagonizada por Hércules Poirot, ha dicho en una entrevista con EFE que "las novelas de Agatha Christie perduran porque son rompecabezas brillantes y entretenidos, y evidencian una profunda comprensión de cómo piensan, sienten y se comportan las personas".

CONGRESO FLAMENCO -Madrid- El Instituto Cervantes presenta el Congreso Mundial del Flamenco, que organizará dentro de su apuesta por la difusión del flamenco, con la presencia del director de la institución, Luis García Montero, entre otros.

AGENDA NACIONAL

===============

POLÍTICA

--------

09:15h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas y la ministra Carolina Darias analizan el futuro de la Europa postcovid en un evento telemático organizado por El País.

10:30h.- Cartagena.- DEFENSA MARINA.- La ministra de Defensa visita la Flotilla de Submarinos en el Arsenal Militar de Cartagena (Murcia).

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA GHANA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República de Ghana, Nana Auko-Addo. Moncloa. Cobertura gráfica en pool.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ÁFRICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el plan Foco África 2023. Palacio de la Moncloa.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARGELIA.- Encuentro de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Sabri Boukadou. Congreso de los Diputados.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de Jorge Buxadé, vicepresidente primero de Acción Política y eurodiputado de Vox. C/ Bambú.

12:00h.- Madrid.- LEY EDUCACIÓN.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, presenta junto al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Educación, conocida como ley Celaá. Cobertura telemática. Colegio Internacional J. H. Newman. Av. De Guadalajara, 28.

12:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, preside la reunión constitutiva de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, que se celebrará por vía telemática, con participación del Ejecutivo y de las comunidades autónomas, y acordará el reparto de los tres millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para exhumación y localización de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La portavoz de Podemos, Isa Serra, ofrece una rueda de prensa. Calle Francisco Villaespesa, 18.

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARGELIA.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo argelino, Sabri Boukdoum. Palacio de Viana.

16:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que asiste el ministro de Política Territorial y Función Pública y la ministra de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- Felipe VI recibe en audiencia al vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción de Nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas. Palacio de la Zarzuela.

17:15h.- Madrid.- ESPAÑA ARGELIA.- El presidente del Gobierno recibe al ministro de Asuntos Exteriores de la República Argelina, Sabri Boukadoum, en el Complejo de la Moncloa.

18:00h.- Madrid.- PARLAMENTO CENTROAMÉRICA.- Visita institucional al Congreso de la presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Fanny Salinas. Congreso de los Diputados.

18:15h.- Madrid.- ESPAÑA ÁFRICA.- La ministra de Asuntos Exteriores participa en la mesa redonda Foco África 23 sobre Mujer y África. Palacio de Viana.

18:15h.- Madrid.- ESPAÑA ARGELIA.- Felipe VI recibe en audiencia al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Sabri Boukadoum. Palacio de la Zarzuela.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- Foro Canario de Inmigración, convocado para analizar la llegada de pateras a las islas, la situación humanitaria de las personas en los recursos de acogida y el estado los menores tutelados por la comunidad autónoma. Presidencia del Gobierno de Canarias.

10:00h.- Santander.- TRIBUNALES SECUESTRO.- La Audiencia de Cantabria juzga a un hombre acusado de retener a una mujer con la que había concertado servicios sexuales, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito consumado de detención ilegal. Audiencia de Cantabria.

10:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El abogado del Estado Jesús López-Medel, el profesor de Derecho Constitucional Guillermo Escobar y el magistrado de la Audiencia de La Rioja Ricardo Moreno comparecen ante el CGPJ como candidatos a las plazas de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. CGPJ.

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El Servicio de Vigilancia Aduanera informa sobre a incautación de un importante alijo de hachís que transportaba un pesquero en aguas al sur de Canarias por parte de una de sus patrulleras. Arsenal Militar.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Bilbao.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El Basque Centre for Climate Change (BC3) presenta el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) de 2020, con la participación de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Online.

10:00h.- Madrid.- ESPECIES INVASORAS.- Investigadores de la Universidad de Córdoba han detectado por primera vez un ejemplar de trébol de agua (Hydrocharis laevigata) en Andalucía, hallazgo que constituye la segunda cita de este hidrófito invasor en la península Ibérica, donde se había citado solo en Madrid.

10:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD PRECIOS.- La Conferencia General de Política Universitaria, en la que están representadas las comunidades autónomas y la Universidad, se reúne para abordar la idea del ministro Manuel Castells de equiparar el precio de los másteres obligatorios -más caros- al de los grados. Madrid.

11:45h.- Málaga.- SEMANA SANTA.- El actor y presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, Antonio Banderas, asiste a la presentación del estudio Análisis del impacto económico de la actividad cofrade de la ciudad de Málaga, realizado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Casa hermandad de Fusionadas. Pasillo de Santa Isabel, 11.

12:00h.- Madrid.- RETO DEMOGRÁFICO.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Económica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presenta el 'Estudio sobre la percepción de los avances en la España Despoblada' de Next Educación, en el que participa la presidenta del Senado, Pilar Llop, y alcaldes de zonas despobladas de España. Senado.

12:00h.- Toledo.- CORONAVIRUS VACUNACIÓN.- La ministra de Sanidad visita, junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, el dispositivo de vacunación del Hospital General Universitario de Toledo.

14:00h.- Madrid.- UNESCO EDUCACIÓN.- La ministra de Educación participa, a través de un vídeo, en la reunión de ministros de Educación de la Unesco One year into COVID: Prioritizing education recovery to avoid a generational catastrophe.

16:00 h.- Madrid.- EXPLOTACIÓN SEXUAL.- El Instituto de la Mujer presenta el cómic ""Amelia. Historia de una lucha"", basado en la activista y superviviente de trata y explotación sexual Amelia Tiganus, en un acto en el que participará la ministra de Igualdad, Irene Montero.

18:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNACIÓN.- La ministra de Sanidad preside, con el ministro de Ciencia e Innovación, la reunión de seguimiento de vacunas, en la sede de su Ministerio.

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Rueda de prensa de seguimiento de la pandemia por covid-19.

CULTURA

-------

10:00.- Burgos.- CENTENARIO CATEDRAL .-El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, explica en una rueda de prensa los acuerdos adoptados durante la última reunión del patronato de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos, entidad que preside. Monasterio de San Agustín.

11:30h.- Fuendetodos (Zaragoza).- ANIVERSARIO GOYA.- Los reyes inauguran la exposición "La mirada fantasma" con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. Les acompañará el ministro de Cultura y Deporte.

11:00h.- Madrid.- CONGRESO FLAMENCO.- El Instituto Cervantes presenta el Congreso Mundial del Flamenco, que organizará dentro de su apuesta por la difusión del flamenco, con la presencia de Luis García Montero, director de la institución, además de Rocío Márquez, cantaora y comisaria del Congreso Mundial del Flamenco; Miguel Marín, director artístico y presidente de la Asociación de Festivales Flamencos, y las cantaoras Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia. Instituto Cervantes.

11:00h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- Presentación del cartel de la 56 edición del Festival de Jazz de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia. Sala Club.

11:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- El cartel anunciador de la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine en Español de Málaga, que se celebrará del 4 al 13 de junio, será presentado por el director del certamen, Juan Antonio Vigar. Teatro Cervantes.

13:00h.- Valencia.- CULTURA ARTE.- Rueda de prensa de presentación de las obras de Ignacio Pinazo Camarlench pertenecientes al Círculo de Bellas Artes de Valencia, que han sido incorporadas a la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, procedentes tanto de la resolución judicial como de una donación privada. Museo de Bellas Artes, c/ Sant Pius V, 9.

17:00h.- Santiago de Compostela.- NOVELA LECTURA.- Presentación de la campaña de promoción de la lectura de las obras finalistas del Premio Novela Europea Casino de Santiago en la modalidad de 'Novela traducida a outra lingua europea'. Casino. Rúa do Vilar.

AGENDA GOBIERNO

===============

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

10:00 h. Inaugura por videoconferencia el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), organizado por el Basque Centre for Climate Change (BC3).

10:45 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al ministro de Asuntos Exteriores de la República Argelina, Sabri Boukadoum.

12:00 h. Clausura, en el Senado, el acto conmemorativo del segundo aniversario de la España Vaciada, organizado por la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Education dirigida por Manuel Campo Vidal.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

13:30 h. Recibe al ministro de Asuntos Exteriores de la República Argelina, Sabri Boukadoum, y a las 16:00 h, mantiene un encuentro conjunto con los medios de comunicación en el Palacio de Viana.

17:00 h. Interviene por videoconferencia desde el Palacio de Viana en la mesa redonda Foco África sobre Inversión en África.

18:00 h. Preside la mesa redonda Foco África sobre Mujer y África, en el Palacio de Viana.

20:00 h. Ofrece una cena al presidente de la República de Ghana, Nana Auko-Addo, en el Palacio de Viana. Asiste la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

MINISTRO DE JUSTICIA

11:30 h. Asiste a la firma del Protocolo de Teletrabajo con los sindicatos de Justicia, en la sede del Ministerio.

MINISTRA DE DEFENSA

10:30 h. Visita la Flotilla de Submarinos en el Arsenal Militar de Cartagena (Murcia).

MINISTRA DE HACIENDA

13:00 h. Comparece ante los medios de comunicación para presentar los datos de cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas del ejercicio 2020, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DEL INTERIOR

14:00 h. Se reúne con el ministro del Interior de la República de Gambia, Yankuba Sonko, en la sede del Ministerio.

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

14:00 h. Participa, a través de un vídeo, en la reunión de ministros de Educación de la Unesco One year into COVID: Prioritizing education recovery to avoid a generational catastrophe.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

14:10 h. Interviene de manera telemática en la Conferencia de Alto Nivel El papel de la Economía Social en la creación de puestos de trabajo y en la Implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, organizada por la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

09:15 h. Visita la Diputación Provincial de Cádiz y se reúne en su sede, en el Palacio de la Aduana, con representantes del sector turístico de la provincia.

11:00 h. Atiende a los medios de comunicación cuando finalice la reunión, en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz.

11:30 h. Se reúne con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz.

12:30 h. Es entrevistada en el programa Hoy por hoy Cádiz de la Cadena SER.

13:00 h. Visita la Exposición Magna de la Semana Santa de Jerez 2021 Cofradías: la huella del tiempo en Jerez, en Jerez de la Frontera.

18:30 h. Se reúne por videoconferencia con la representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, desde la Delegación del Gobierno en Sevilla.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

10:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC).

12:00 h. Asiste a la presentación del Plan Estratégico del Vino de Rioja, en la sala de eventos de la Fundación KPMG, Torre de Cristal (Paseo de la Castellana, 259 C).

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

09:30 h. Acompaña a los Reyes, que presiden en Fuendetodos (Zaragoza) la reunión de los patronatos de la Fundación Goya y del Consorcio Cultural Goya Fuendetodos, en el marco de la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya.

MINISTRA DE SANIDAD

09:15 h. Participa en el ciclo telemático 'Europa Futura' que organiza El País.

12:00 h. Visita, junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, el dispositivo de vacunación del Hospital General Universitario de Toledo.

18:00 h. Preside, con el ministro de Ciencia e Innovación, la reunión de seguimiento de vacunas, en la sede del Ministerio.

MINISTRA DE IGUALDAD

16:00 h. Presenta, en la sede del Ministerio, el cómic Amelia. Historia de una lucha, basado en la vida de la activista feminista Amelia Tiganus.

19:30 h. Participa por vía telemática en el encuentro Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer del Foro Generación Igualdad que organiza ONU Mujeres y copresiden los gobiernos de México y de Francia, en Ciudad de México.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

10:00 h. Interviene por videoconferencia en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria.