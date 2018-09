El nuevo desafío de Torra y otras 4 noticias de este miércoles que debes conocer

1. Torra solo aceptará la libertad de los políticos catalanes presos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reune hoy con el expresidente fugado, Carles Puigdemont. Antes, ha advertido de que "no aceptará" que los soberanistas que serán juzgados por el 'procés' sean condenados y ha avanzado que, en caso de que no sean absueltos, se pondrá "a disposición" del Parlament.

En su conferencia titulada "Nuestro momento", en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC), Torra ha recalcado que "en ninguna democracia del mundo puede ser delito poner urnas", por lo que "no nos resignamos a unas sentencias injustas que sólo traerían más dolor, más conflicto, más represión. Sobre humillaciones no se construirá nunca nada".

2. El Gobierno responde a Torra: "Las sentencias de los jueces hay que aceptarlas"

"Las sentencias de los jueces hay que aceptarlas". Esa es la respuesta de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a Quim Torra.

Celaá, en nombre del Gobierno ha pedido a Quim Torra que dialogue con "todos los catalanes" y ha reivindicado la independencia de la Justicia ante su aseveración de que no aceptará una sentencia condenatoria de los imputados por el proceso independentista.

3. Sánchez hace saltar las alarmas en materia económica tras solo tres meses en Moncloa

Alerta roja en la economía española. Sólo han bastado tres meses de Pedro Sánchez en Moncloa para que los indicadores económicos comiencen a reflejar una situación preocupante para el país. El nefasto dato de empleo de agosto conocido hoy, el peor en diez años en cuanto a destrucción de empleo, es el último indicio de que la buena marcha de la economía comienza a perder fuerza.

Al pésimo dato de desempleo en agosto, se suma la caída en turismo, exportaciones, consumo y menor previsión de crecimiento.

4. Trump se queja de que Google prioriza los resultados negativos al buscarle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado formalmente al buscador más usado del planeta de mostrar los peores resultados posibles cuando se pone su nombre en él.

"Los resultados de búsqueda de 'Trump News (Noticias sobre Trump)' muestran solo los puntos de vista e informaciones de los Medios de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen AMAÑADO, para mí y otros, de modo que casi todas las historias y noticias son malas", aseguró Trump en un mensaje publicado en Twitter.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!