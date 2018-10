Estrasburgo puede dejar en libertad a una decena de etarras y otras claves de este martes

1. Una decena de etarras podrían quedar en libertad este martes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pública un fallo que podría dejar en libertad a decenas de presos etarras. Estrasburgo podría estimar que a sus condenas se les debe restar el tiempo de pena que cumplieron en Francia previamente. Las defensas de estos presos presentaron recursos en los que piden que se rebaje esa pena.

Entre ellos está Santi Potros, uno de los más sanguinarios de todos los tiempos, condenado a más de 3000 años de cárcel por innumerables atentados como el de 'Hipercor' donde murieron más de 20 personas.

2. Iglesias y Urkullu comparten la necesidad de avanzar hacia un modelo "confederal/federal"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado en su reunión con el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, la "apuesta por la estabilidad presupuestaria, institucional y política" del Gobierno de Pedro Sánchez.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reunido en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu Garitano/ Europa Press

Urkullu se ha reunido esta tarde durante más de una hora y media en la sede de la Presidencia vasca con Pablo Iglesias y el secretario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, en un encuentro que el lehendakari ha calificado de "muy cordial" y que responde "a un interés mutuo de relación".

3. La performance de Torra y Puigdemont para iniciar un "proceso constituyente" en Cataluña

Este martes, el soberanismo catalán hará una nueva performance de lo ellos llaman la "república catalana". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentará este martes el consejo asesor para el impulso del 'Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente', el foro donde se prevé impulsar un proceso constituyente en Cataluña.

Según ha informado el Govern en un comunicado, lo hará través de una comparecencia a las 12 horas en la Sala Torra Garcia del Palau de la Generalitat, donde explicará las funciones que deberá desempeñar este consejo asesor.

4. Marte podría tener oxígeno suficiente para albergar vida

La aguas saladas situadas justo bajo la superficie de Marte podrían albergar suficiente oxígeno molecular como para sustentar la vida de microbios y esponjas, según revela un estudio que publica hoy la revista Nature.

La investigación, liderada por NASA y el Instituto de Tecnología de Pasadena, en California (EE.UU.), recuerda que en el planeta rojo el oxígeno es escaso, a diferencia de la Tierra, donde la vida aeróbica evolucionó en paralelo con la fotosíntesis para así elevar los niveles de oxígeno.

5. Lopetegui, obligado a ganar este martes para llegar al 'Clásico'; Conte, candidato número uno para sustituirle

Julen Lopetegui tiene que ganar ante el Viktoria Plzen en Liga de Campeones para sentarse el domingo en el Camp Nou en el 'Clásico' ante el Barcelona, según informó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE este lunes. Si logra su objetivo, en Barcelona tendrá un nuevo examen, cuyo aprobado dependerá nuevamente del resultado y de si el equipo convence. Y así, sucesivamente. El Real Madrid está obligado a ganar para que Lopetegui siga en su puesto.

En el caso de que Lopetegui no siguiera, el Real Madrid quiere a un entrenador con currículum. Por ese motivo, la directiva no contempla la opción de Santiago Solari, actual técnico del Castilla. Tampoco está en la agenda, como han apuntado algunos rumores, José Mourinho, cuestionado en Inglaterra por la mala marcha del Manchester United. El candidato número uno para suplir a Lopetegui es Antonio Conte. El italiano, ex del Chelsea, de la Juventus y de la selección italiana -entre otros- se encuentra sin equipo.