Lopetegui, obligado a ganar este martes para llegar al 'Clásico'; Conte, candidato número uno para sustituirle

Julen Lopetegui tiene que ganar ante el Viktoria Plzen en Liga de Campeones para sentarse el domingo en el Camp Nou en el 'Clásico' ante el Barcelona, según informó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE este lunes. Si logra su objetivo, en Barcelona tendrá un nuevo examen, cuyo aprobado dependerá nuevamente del resultado y de si el equipo convence. Y así, sucesivamente. El Real Madrid está obligado a ganar para que Lopetegui siga en su puesto.

En el caso de que Lopetegui no siguiera, el Real Madrid quiere a un entrenador con currículum. Por ese motivo, la directiva no contempla la opción de Santiago Solari, actual técnico del Castilla. Tampoco está en la agenda, como han apuntado algunos rumores, José Mourinho, cuestionado en Inglaterra por la mala marcha del Manchester United. El candidato número uno para suplir a Lopetegui es Antonio Conte. El italiano, ex del Chelsea, de la Juventus y de la selección italiana -entre otros- se encuentra sin equipo.

El lunes ha sido muy intenso en el Real Madrid. Con un entrenamiento marcado por un incidente protagonizado por Sergio Ramos con Reguilón y con una concentración de la plantilla en Valdebebas, algo que no había ocurrido aún esta temporada con los partidos en casa.

Día también con una rueda de prensa, previa al compromiso correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Primero, ha comparecido Julen Lopetegui. El protagonista se ha defendido como ha podido. No se le ha visto esbozar ni media sonrisa, aunque haya pedido no buscar en él la imagen de un entrenador abatido: "Estoy con la máxima ilusión", ha declarado.

Después, salió Isco, que volvió a señalar a la prensa. Ha insistido en una idea: "me parecería una locura echar al entrenador. Hay que dejar trabajar. Si echan al entrenador, nos tienen que echar a todos. Es una cosa de todos. Confío en este equipo".