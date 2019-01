Vive en COPE el cambio histórico en Andalucía, la moción de censura contra May y otras claves del día

1. Andalucía cambia de Gobierno y COPE se vuelca con un especial desde su Parlamento

Este miércoles 16 de enero supondrá un antes y un después dentro de la historia de Andalucía. Y lo será con la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), primer candidato no socialista después de 36 años de gobierno socialista. Consciente de este momento, el comunicador mejor valorado de la radio en España, Carlos Herrera se traslada al Parlamento andaluz para seguir el minuto a minuto en ‘Herrera en COPE’ la segunda jornada de la sesión de investidura. Herrera estará pendiente de todos los detalles y acompañado de los mejores analistas: Jorge Bustos, David Gistau, Ignacio Camacho y Chencho Arias.

Con ellos, dibujarán los escenarios que se abren en los próximos años, el papel de Vox y el de la oposición con Susana Díaz a la cabeza.

2. El Parlamento británico rechaza el acuerdo del Brexit y vota este miércoles la moción de censura contra May

El Parlamento del Reino Unido ha votado en contra del acuerdo sobre el "brexit" que alcanzó con la Unión Europea la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que se enfrenta este miércoles a una moción de censura convocada por la oposición laborista.

Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May, que cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo. Más de cien conservadores se rebelaron contra la disciplina de voto de su formación para oponerse al pacto de la primera ministra, que ha sufrido una de las derrotas parlamentarias más amplias infligidas a un Gobierno británico en tiempos modernos.

3. Los equipos tratan de abrir un túnel lateral para llegar hasta el pequeño Julen

Los equipos de rescate para hallar al niño Julen, que cayó a un pozo en la localidad malagueña de Totalán, han comenzado a abrir un túnel lateral de unos 80 metros, aprovechando la pendiente de la montaña, para intentar llegar a la zona donde se supone que se encuentra el pequeño, ha informado la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez.

Los trabajos han comenzado a las siete de esta mañana, después de que los equipos de rescate llevan horas succionando la tierra bajo la que podría encontrarse el niño de dos años, y dado que las máquinas empleadas han encontrado una masa compacta que no se puede sacar, a unos 73 metros de profundidad.

4. Sánchez tira de “núcleo duro” para apuntalar el cartel en Madrid

La incógnita sobre la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid se resolverá únicamente cuando Pedro Sánchez lo decida. Ese convencimiento rige para los máximos dirigentes socialistas, ninguno de los cuales está ahora mismo en el “secreto” del presidente del Gobierno y secretario general con la excepción de sus manos derecha e izquierda en el partido.

Mariscal

Es decir, Adriana Lastra, vicesecretaria general, yJosé Luis Ábalos, secretario de Organización. Ambos, al fin y al cabo, deberán hacer mucha labor para ahuyentar el profundo desánimo interno ante la ausencia de esperanzas de revertir dentro apenas cuatro meses los malos resultados de 2015.

5. Javier Tebas, en El Partidazo de COPE: "España necesitaba una alternativa como VOX"

El presidente de la LFP, Javier Tebas, visitó los estudios de COPE para hablar de la actualidad del fútbol español y sus problemas con Rubiales.

¿Qué le parece la rueda de prensa de Velasco Carballo?: Es muy bueno, eso demuestra que la política de silencio que había era un error. Con todas las polémicas que hay, que se vea que no se oculta nada. ¿La llamada de Florentino ha hecho que se adelantara?: Espero que no, pero si ha influido, mal. Me parece mal la llamada, es inapropiada. Los clubes tienen otros caminos para pedir explicaciones del tema arbitral. Si entramos en esa dinámica flaco favor se está haciendo a la Federación y al colectivo arbitral.