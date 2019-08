El injustificable desaire de Sánchez al Rey en su encuentro en Marivent, y otras claves del día

1- El feo gesto de Sánchez: el presidente llega 50 minutos tarde a su cita con el Rey​

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llegado 50 minutos tarde a su encuentro con Don Felipe en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Ambos habían acordado una reunión a la una de la tarde, pero hasta la 13.50h. el líder socialista no ha hecho acto de presencia en la residencia veraniega de la familia Real en Mallorca.

Vídeo

Este miércoles, Sánchez ha participado este miércoles en la reunión con agentes vinculados a la industria, el comercio y el turismo, para tratar la transición ecológica, la digitalización y la internalización, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con distintas asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos para presionar a Podemos y favorecer su investidura.

2- Sánchez mantiene las distancias: "La desconfianza de Pablo Iglesias es recíproca"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y conseguir los apoyos necesarios a su investidura, pese a la "desconfianza recíproca". "No pierdo la esperanza, no tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones", ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent de Palma.

Vídeo

Tras destacar el "acierto" del monarca en el mensaje que lanzó el pasado domingo cuando animó a los partidos a buscar una salida que evite nuevos comicios, el líder socialista ha apelado a la responsabilidad de otros partidos, en concreto al PP y Cs que, según ha dicho, "están abocando al país" a la repetición electoral en noviembre. Aunque el gobierno de coalición con Unidas Podemos ha fracasado, "es evidente que tenemos que buscar otras fórmulas" con las que "podríamos entendernos", ha dicho. "Ha sido la propia Unidas Podemos quien ha rechazado el gobierno de coalición", según el presidente del Gobierno, quien ha aclarado que uno de los problemas ha sido la desconfianza.

3- Más de cien días de bloqueo y Sánchez sigue presionando a PP y Ciudadanos en busca de la abstención

Más de cien días después, lo único claro en el panorama político actual es que no hay nada claro, y eso que, nada hacía presagiar la noche del 28 de abril, después de conocerse el resultado arrojado por las urnas, que iba a ser tan complicado conformar un Gobierno. Pedro Sánchez ganaba con mucha distancia sobre un PP que se había desmoronado y tenía dos opciones para llegar a algún tipo de acuerdo: conformar un ejecutivo moderado llegando a un pacto con Ciudadanos; o echar mano de sus socios de la moción de censura.

Albert Rivera se negó de manera tajante a hablar con Sánchez con el argumento de que cumplía así con su promesa de campaña. Y es que, en el fondo, el presidente de la formación naranja aspira a ser el líder de la oposición, a encabezar una alternativa al PSOE, y no puede, por ello ser, lo que llaman “su muleta”.

4- Trump visita El Paso y Dayton entre protestas y división social

Decenas de personas se han manifestado este miércoles en la ciudad estadounidense de Dayton, en Ohio, y en El Paso, en Texas, por la llegada del presidente, Donald Trump, para visitar a los heridos en los ataques ejecutados este fin de semana, que se saldaron con 31 muertos.

Vídeo

Varios de los presentes en Ohio han portado carteles en los que se podía leer 'Bienvenido a Toledo' o 'Presidente Cheeto, no somos Toledo', en referencia al error de Trump durante su comparecencia de prensa del lunes, cuando expresó sus condolencias a "los fallecidos en Toledo", en lugar de Dayton.

5- El Real Madrid se impone al Salzburgo y el Barça vence al Nápoles

El Real Madrid se impuso (0-1) este miércoles al Red Bull Salzburgo austriaco en el penúltimo partido de pretemporada para el equipo de Zinedine Zidane, triunfo que dejó el paso al frente de Eden Hazard, fichaje estrella hasta ahora del cuadro blanco que firmó el mejor partido en su nuevo equipo con un gran gol incluido.

Por su parte, el FC Barcelona ha ganado 2-1 al Nápoles de Carlo Ancelotti, con goles de Sergio Busquets y Rakitic para el cuadro de Ernesto Valverde y Umtiti hizo en propia puerta el gol de los napolitanos.