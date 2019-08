Trump visita El Paso y Dayton entre protestas y división social

Decenas de personas se han manifestado este miércoles en la ciudad estadounidense de Dayton, en Ohio, y en El Paso, en Texas, por la llegada del presidente, Donald Trump, para visitar a los heridos en los ataques ejecutados este fin de semana, que se saldaron con 31 muertos.

Varios de los presentes en Ohio han portado carteles en los que se podía leer 'Bienvenido a Toledo' o 'Presidente Cheeto, no somos Toledo', en referencia al error de Trump durante su comparecencia de prensa del lunes, cuando expresó sus condolencias a "los fallecidos en Toledo", en lugar de Dayton.

Asimismo, otros manifestantes han mostrado pancartas en las que se podía leer 'Haz algo', 'Prohíbe las armas de asalto', 'Necesitamos control de armas, no pensamientos y rezos' y 'La presencia de Trump sólo empeora nuestro trauma', según la cadena de televisión CNN. Los manifestantes han colocado además un globo de grandes proporciones imitando a Trump.

El presidente no ha hecho declaraciones públicas durante su estancia en Dayton, pero más tarde ha descrito su visita como "cálida y maravillosa" a través de su cuenta en la red social Twitter.

....misrepresenting what took place inside of the hospital. Their news conference after I left for El Paso was a fraud. It bore no resemblance to what took place with those incredible people that I was so lucky to meet and spend time with. They were all amazing!o