El Gobierno espera a la decisión del CGPJ para elegir a sus magistrados

Continúa la incertidumbre en torno a la decisión de los magistrados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Gobierno. Y es que, esto sigue bloqueando la Justicia española. Concretamente llevan casi cuatro años de paralización, a causa de la no renovación del CGPJ. Por lo que todos los ciudadanos están a la espera de que conozca el nombre de los elegidos para formar parte del Tribunal Constitucional, ya que afecta de manera directa a los españoles al retrasarse las sentencias que salen de este órgano judicial -asuntos tan sensibles como la Ley del Aborto o la Ley de la Eutanasia-.

En esta línea, en COPE estamos muy pendientes de esta reunión en el Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, concentrados desde las 10 de la mañana y convocada por su presidente Carlos Lesmes, tras una apertura del Año Judicial marcada por la tensión y los dos magistrados del Tribunal Constitucional como gran asunto a seguir. COPE ha podido saber ahora que el Gobierno no les va a nombrar, como pretendía, en el próximo Consejo de Ministros, ya que prefiere esperar a la decisión del máximo órgano de los jueces.

¿A qué se debe que el Gobierno espere al CGPJ?

“Por un lado, pretenden seguir con la presión para dar al traste con el objetivo final -lo que llevaría a lograr un cambio de mayorías en el Tribunal de Garantías-. Y por el otro, el CGPJ terminará por cumplir y designará a dos de los cuatro magistrados que le tocan. Así pues, lo que era un órdago del Ejecutivo su cuota sin más dilaciones y sin esperar al CGPJ, se ha tornado en una prudencial intención de ir de la mano para cubrir las vacantes. Demos tiempo al órgano del Gobierno de los jueces, aseveran ahora a COPE, desde el Estado Mayor de la presidencia del Gobierno, diluyendo el límite otorgado en su contrarreforma, hasta este próximo día 13”, ha informado Ricardo Rodríguez en COPE.

Por lo tanto, muy pendientes de lo que ocurra en ese Pleno extraordinario del CGPJ y de la decisión que se vaya a tomar en este jueves 8 de septiembre. Cabe recordar el malestar y el enfado de los más de los 5.000 jueces, por la imagen tan politizada que está habiendo de la Justicia española. Precisamente, era Juan Manuel Fernández, uno de los vocales del CGPJ, advertía ayer en ‘Herrera en COPE’ sobre los derechos y libertades de los españoles que están en riesgo si la justicia no es independiente: “La independencia de la justicia es la piedra angular de una sociedad democrática. Si los jueces no son independientes, los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos”.