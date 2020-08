Domingo, 23 de agosto de 2020 (22.00 GMT)

CORONAVIRUS BROTES

El número de contagios sigue disparado a una semana del fin de las vacaciones

El ritmo de propagación de nuevos contagios por la COVID-19 se ha disparado en prácticamente la totalidad del país a una semana del fin de las vacaciones de verano, con algunas comunidades duplicando e, incluso, triplicando los niveles a los que habían llegado al término del confinamiento por el estado de alarma.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Madrid recurre la anulación de la orden que prohíbe fumar y cierra el ocio

La Comunidad de Madrid ha presentado este domingo el recurso de apelación contra la decisión de un juez de rechazar la ratificación de la orden para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los dos metros de distancia al cierre del ocio nocturno.

VIRUS NILO

Llegan a 40 los casos asociados al virus del Nilo

Los casos asociados a la Fiebre del Nilo, entre probables y confirmados, han subido este domingo a 40, lo que supone uno más que ayer, y de ellos hay 23 pacientes ingresados, 8 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que estas cifras se mantienen estables en las últimas 24 horas.

INCENDIOS FORESTALES

Estabilizado el incendio de La Palma tras quemar 800 ha. pero sigue activo

El incendio iniciado el pasado viernes en La Palma ha sido estabilizado este domingo tras quemar unas 800 hectáreas, pero se mantiene la declaración de emergencia porque el fuego ha sido "domesticado" aunque continúa activo y el peligro no ha desaparecido.

PODEMOS FINANCIACIÓN

PP solicita una investigación en el Congreso sobre la financiación de Podemos

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha registrado la solicitud de una comisión de investigación en el Congreso que analice la financiación de Podemos, un gesto con el que la formación de Pablo Casado busca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se retrate".

ESPAÑA DEUDA

La deuda pública se anota en el segundo trimestre la mayor subida desde 2013

La deuda pública española se disparó más de un 5 % en el segundo trimestre, según los datos provisionales publicados esta semana por el Banco de España, un repunte que, de confirmarse, sería el mayor desde el primer trimestre de 2013.

CORONAVIRUS UE

Borrell, sobre las ayudas: No habrá ni hombres de negro ni cheques en blanco

El Alto Representante europeo para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dice sobre los fondos de recuperación que España recibirá de la UE que no habrá "ni hombres de negro ni cheques en blanco" y apunta que "no va a ser fácil ejecutar esos miles de millones" porque "las transferencias no se dan sin condiciones".

DEBATE CATALUÑA

Torra ve la independencia "más urgente que nunca" y defiende la confrontación

El presidente catalán, Quim Torra, ha alertado del riesgo que la gestión de la pandemia se convierta en "un objetivo único político" y ha reivindicado la independencia como "más necesaria y más urgente que nunca", aunque para "ganar" hay que "arriesgar": "Si no confrontamos no avanzaremos", ha avisado.

SUCESOS PATERA

Continúa la búsqueda de 11 desaparecidos de una patera a 32 millas Cabo Gata

Salvamento Marítimo continúa este domingo la búsqueda de los once desaparecidos de una patera hundida a 32 millas náuticas del Cabo de Gata (Almería), de la que este viernes fueron rescatados cuatro supervivientes.

SUCESOS HOMICIDIO

Prisión para la pareja detenida por matar a la madre de ella en l'Alcudia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre y la mujer detenidos el pasado jueves en l'Alcudia de Crespins (Valencia) por el supuesto asesinato de la madre de ella.

CORONAVIRUS EMPRESAS

Un joven emprendedor de Ontinyent crea 14 máquinas para combatir el COVID-19

Un joven emprendedor de Ontinyent ha transformado en pocos meses su empresa de maquinaria industrial para diseñar y fabricar 14 nuevos dispositivos para la desinfección de productos y personas que ya funcionan en edificios oficiales, terminales de pasajeros o comercios de Estados Unidos, Sudamérica o Rusia.

ABUSOS SEXUALES

Detienen a dos turistas por drogar y abusar de dos chicas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos turistas italianos de 23 años por presuntamente drogar a dos chicas que conocieron en un local para después abusar sexualmente de ellas en un piso de Barcelona, ha informado hoy la policía catalana.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Identificadas 58 personas por una fiesta nocturna sin mascarilla en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han identificado a 58 personas que participaban esta madrugada en un local de Barcelona en una fiesta, sin mascarilla ni otras medidas de prevención contra el coronavirus, anunciada con el lema "Hoy se lía: Alicia, 28 party". En Torredembarra (Tarragona), la policía ha disuelto un botellón con 50 jóvenes de madrugada en la playa.

CAMINO SANTIAGO

La Guardia Civil amplía a todas la rutas jacobeas la protección a peregrinos

La Guardia Civil ha ampliado a todas las rutas jacobeas, hasta cubrir 4.000 kilómetros, la protección de los peregrinos a través de aplicación Alertcops, que cuenta con una función llamada Guardián específica para quienes hacen el Camino de Santiago.

FESTIVAL MÁLAGA/ACHERO MAÑAS

Achero Mañas: Soy incapaz de rodar sin las condiciones que merece la película

Diez años y un día, un periodo que "parece una condena", han pasado desde que Achero Mañas dirigió su anterior largometraje, algo que justifica porque se siente "incapaz de hacer una película sin las condiciones" que él cree "que se merece esa película".

VIÑETAS ATLÁNTICO

Un salón de cómic Viñetas desde o Atlántico "contra la parálisis"

Reducido y con medidas de seguridad, el Salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, el primero de su índole en España tras el estado de alarma, ha buscado este año luchar contra la parálisis económica, social y cultural, según su director, Miguelanxo Prado, que reconoce que el certamen ha sido diferente a anteriores años por la falta de efervescencia.