Busca lo más viral: la monja de 90 años que anima a sus jugadores de fútbol y otros vídeos

Jean Dolores Schmidt es una monja de 99 años que ejerce de encargada y acompañante 'espiritual' en el Loyola Chicago de baloncesto desde 1994, siendo considerada “el alma de su equipo de 'basket'. Habla a diario con los jóvenes jugadores sobre Jesucristo, la Virgen María y el Espíritu Santo. Lo hace intentando que aprendan a ser humildes y reza con ellos. Pero, además de este apoyo espiritual, también les sugiere estrategias para cada partido. En este vídeo se puede ver cómo la abrazaron sus jóvenes jugadores cuando ganaron la NCAA:

El regreso de Terminator a las salas de cine pasaría más o menos desapercibido si no fuera porque no solo vuelve Arnold Schwazzenegger sino otra actriz queridísima por la audiencia y que no veíamos desde Terminator 2: Linda Hamilton. Sí, la mítica Sarah Connor, que tuvo otro rostro en la serie Las Crónicas de Sarah Connor, regresa por todo alto en la sexta entrega y, además, con el aval de James Cameron, quien produce y participa en el guion. Esto debería ser suficiente para asegurar una buena continuidad en la historia.

Como regalo a los fans, la distribuidora ha hecho público un vídeo en inglés pero subtitulado al español con un breve 'cómo se hizo'. Sabe a poco, pero se agradece mucho:

Ya iba siendo hora de tener un vídeo reivindicativo. El reggaeton es un género de música que no se caracteriza precisamente por sus letras profundas, de hecho suele tender hacia un lado bastante sexista. Ejemplo:

“Sé que lo quieres

Eres la zorra más sexy

Pero eres una buena chica, la forma en la que me agarras, debes querer ponerte indecente

Mueve tu trasero, abajo, arriba, hazlo como si doliera, como si doliera, qué, ¿no te gusta trabajar?

Nada como tu último tío, demasiado cuadrado para ti, no te da una palmada en el trasero y te tira del pelo”

Otra maravilla de la literatura:

"Baby dime cuál es tu plan,

no es culpa mía si me porto mal,

que es lo que buscas,

si te me acercas más,

no es culpa mía si me porto mal

Y en la oscuridad

quiere saber si lo que dicen es verdad

y me pide más, aun sabiendo que la puedo lastimar

no es culpa mía si me porto mal"

Bueno, pues por fortuna hay quien le intenta poner cordura a tanto milagro de las frases. Miguel Ángel Maroto, profesor de música del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real, se puso en contacto con COPE porque, junto a sus alumnos, han compuesto una canción contra el machismo y han grabado el videoclip.

En tres días han logrado 100.000 visualizaciones en YouTube: “Creemos que no se trata de un videoclip más de fin de curso, ya que en este caso, tanto la música como la imagen son totalmente originales. Nuestro único objetivo es darle la máxima difusión para que el mensaje llegue a mucha gente”. Pues nada, dentro vídeo:

Vámonos a hace unos años. Robot Chicken era una factoria de producción de vídeos de animación pero en todo adulto, riéndose de todo y de todos. Una de sus parodias fue para los famosos Calvin y Hobbes, la tira cómica del simpático niño y el tigre de peluche al cual el niño piensa que es real. Y es ahí donde se centra la parodia: ¿cómo actuarían unos padres serios si vieran que su hijo realmente cree que el tigre es real? Pues yéndose al lado extremo, a situaciones indescriptibles. Mejor verlo. Mars is amaaaaaziiiiiiiiing...

Este tiro libre se ha hecho viral al instante por la indescriptible calidad que destila. Es verdad, todos tenemos fallos y algunos varios en el mismo día, pero no deja de ser realmente divertido cómo se le escapó el balón.

Amida Brimah, pívot de los Austin Spurs, tuvo este inconveniente al lanzar un tiro libre en la NBA G League que se hizo viral de inmediato.