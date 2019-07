Busca lo más viral: los 'ofendidos' y otros vídeos de la semana

“Y tú, ¿eres un fascista o piensas como yo?"

Y tú, ¿eres un fascista o piensas como yo? — Bien (@TraedRuffles) 3 de octubre de 2017

Podría parecer una exageración, pero cada día parece ser el modo de vida de muchas personas cuya concepción del respeto es “te respeto mientras pienses como yo. Si discrepas me ofendes”. Es la raza del 'ofendido', y el motivo de la ofensa es escuchar algo que no les gusta, sea política o no. ¿Te gusta la carne? Yo no la tomo y me ofende que te guste. ¿Te gusta el cine? Yo soy de teatro y me ofende que vayas al cine. ¿Eres del Atleti? Eres un fanático radical porque yo soy del Madrid, el único que merece la pena.

Pues para reírse de esta raza, cada día en mayor expansión, un grupo de jóvenes ha hecho este genial vídeo en el que se nos cuenta cómo hacer una foto se convierte en una odisea gracias a los 'ofendidos'. Cualquier motivo es bueno para ofenderse, y ya de agradecer la foto ni hablamos...

Esto explica muy bien el mundo de hoy en día pic.twitter.com/KicTGcVbB0 — infanciaexterminada (@infanciaext1) 15 de julio de 2019

¿Quién no conoce o recuerda Mario Bros.? Los niveles llenos de trampas para evitar que acabáramos la pantalla se hicieron míticos. Pero claro, en aquella época faltaba algo: una herramienta para poder crear los nuestros y poner a prueba a nuestra familia y amigos. Por fortuna Nintendo hizo un movimiento inteligente: hacer un juego para diseñar niveles, de tal forma que, quien quisiera, podría hacer sus pantallas de ensueño. Y llegó Super Mario Maker.

Claro, eso implica que si tienes ideas malvadas puedas crear pantallas casi ridículas por su nivel de dificultad. Y, por supuesto, los creadores se pusieron manos a la obra. Hay miles de pantallas a disposición de los usuarios, pero vamos a destacar esta (avisamos de que ESTRESA):

Lo de la gente creando niveles enfermizos en Super Mario Maker 2 es tremendo. pic.twitter.com/32pfgbtyX5 — Nacho Requena (@nachoMoL) 16 de julio de 2019

No estamos acostumbrados a ver gimnasia rítmica si no es de la mano de grandes profesionales, por eso este vídeo de unos padres haciendo lo posible se hizo viral y es genial.

Todo empezó a propuesta del entrenador de rítmica de sus hijas durante una comida. Los padres accedieron a ejecutar un ejercicio de aro y sorprendieron en la gala de final de curso del Club Tazmania de Los Realejos, en Tenerife.

El impulsor de la idea, el gimnasta y entrenador Joel Hernández, explica que “a uno de los padres se le ocurrió dar esta sorpresa a las niñas y ponerse en el papel de ellas en el último día de curso. Todos estuvimos muy contentos de los resultados.”

No obstante, no fue una tarea sencilla ya que la edad pesa y la flexibilidad se hace tarea complicada: “Fue difícil porque en solo cinco días tuvimos que montar la coreografía. Muchos de ellos hacían muchos años que no daban una voltereta o hacían ejercicios de elasticidad. En cualquier caso, a las chicas les encantó. Incluso para darles entrada en el escenario, dijimos que se trataba de un equipo ruso que venían de competir en el mundial.”

Becca es un ejemplo claro de que cualquier dificultad es una oportunidad para superarse. Esta joven es una chica sorda que, a través del lenguaje de signos, intenta enseñar diferentes órdenes y trucos a su perro que, igual que ella, también es sordo. El vídeo en el que la joven muestra los entrenamientos con su gran compañero se ha hecho viral y ha recorrido todo el mundo, provocando ternura en los millones de usuarios que lo han visto.

La joven sintió una conexión muy fuerte con Loqui, su perro, por lo que desde que se conocieron no pudieron separarse. En la grabación se puede apreciar cómo Becca utiliza sus manos para indicarle a su mascota, adoptada de un refugio animal, que debe darle la pata. Lo más sorprendente es que Loqui es sordo, así que no puede escucharla:

My dog and I are both deaf so I try to teach her tricks in sign. I sign “nice to meet you” and then we shake paws pic.twitter.com/Gh3jgwPk10 — becca���� (@beccamals) 28 de junio de 2019

Longer version:

“This is Molly (name sign Molly,) we’re both Deaf. Sit, good girl! Nice to meet you. Yay!” pic.twitter.com/B27QFqK67a — becca���� (@beccamals) 28 de junio de 2019

Tom Holland está en boca de todos gracias a protagonizar la película 'Spider-Man: Lejos de casa', la segunda en solitario del trepamuros y la quinta fruto del acuerdo Sony-Disney/Marvel. Que es el mejor Spider-Man está cada día más claro, pero parece que en la vida real su sentido arácnido no le acompaña tanto como en los filmes: asustarle sin que él lo vea venir es realmente fácil, y si no lo creéis, mirad cómo se lo hacen pasar...

Tom Holland aún no domina el sentido arácnido ������ pic.twitter.com/vebi31w0T1 — MarvelTodo (@MarvelTodo) 10 de julio de 2019

Y acabamos con más cine. Si no has visto Top Gun, ya estás tardando, es un clásico. Y si lo has visto, estás tardando en ver... el tráiler de la secuela. Sí, no solo hay segunda parte, sino que está protagonizado por el incombustible Tom Cruise, quien repite en su papel de Maverick. Y sí, vuelve a tener una chupa de cuero preciosa y, por supuesto, vuelve a pilotar los impresionantes cazas de combate. Le acompaña un actor de extremo lujo: Ed Harris.