Busca lo más viral: el tremendo accidente de Dani Rovira y Martín Giacchetta y otros vídeos

Dani Rovira puede gustar más o menos como actor, esto es subjetivo, pero lo que no lo es es que hay que tener cuidado al volante, no distraerse y saber que, por responder a un WhatsApp un rato más tarde no pasa nada. ¿Por qué decimos esto? Porque un distraído conductor (y es horrible juntar esas dos palabras, no debería ocurrir nunca) no se fijó ni en el actor ni en su acompañante durante el rodaje de su película-documental cuando estaban en plena carretera pedaleando.

El vehículo les embistió de forma brutal y, por las imágenes, hace temer lo peor, pero por fortuna no les pasó nada aparte del tremendo susto y de las bicis destrozadas. Por favor, repetimos: al volante seguridad lo primero y atención, mucha atención al entorno.

El siguiente vídeo es menos taquicárdico. Pero eso sí, puede dar mucho vértigo. ¿Intentarías escalar una montaña sin apenas salientes, sin apoyo, sin cuerdas, sin ayuda, SIN NADA? Si la respuesta es “sí si es a través de la realidad virtual”, bienvenido, eres un 'frikazo' y te mereces el reconocimiento adecuado. Si la respuesta es “sí, yo me atrevo con todo” o eres un experto de la talla de Alex Honnold o necesitas volver a escuchar la pregunta y replantearte la respuesta.

Alex Honnold es un experto escalador que parece no tener límites, al menos verticales. Porque se enfrenta a montañas con el único equipo que forma su cuerpo y algo de magnesio de escalada, no lleva cuerdas ni protección alguna. Lo curioso es que el vídeo se llama “What if He Falls?”, es decir, “¿Y si cae?”, lo que sería un chiste cuestionable dado que, evidentemente, no ocurre. La escalada es increíble y tiene planos que dan vértigo.

Este quizás no dé vértigo pero provoca sensaciones de tensión. No hace falta escalar para demostrar la versatilidad del cuerpo humano, también se puede hacer yoga en el borde de una montaña o en un risco. Y ojo al nivel de yoga de Stefanie Millinger porque si eso no es flexibilidad, que baje Dios y lo vea:

Y volviendo al tema de la precaución al volante, aquí tampoco hubo que lamentar víctimas ni heridos, pero te hace cuestionarte que lleva a un vehículo a meterse en sentido contrario y no darse cuenta, o darse cuenta pero seguir como si nada durante 11 kilómetros

Un conductor circuló 11 kilómetros en sentido contrario por el carril bus-vao con un autobús con 13 pasajeros. https://t.co/sorx7HKPzp pic.twitter.com/vXdUoexwFO — El Mundo Madrid (@ElMundo_Madrid) 14 de enero de 2019

Cerramos con el aporte friki. Si aún duele el final de Vengadores: Infinity War (que no vamos a desvelar aquí), este vídeo no va a ayudar mucho a superarlo, pero al menos le pone algo de humor. En él vemos qué pasaría si Thanos y Maggie (de los Simpson) unen fuerzas. ¿Veremos un Simpson Endgame?