Busca lo más viral: así es caminar sobre un lago congelado y otros vídeos de la semana

Uno de los muchos sueños que tiene mucha gente es andar sobre el agua. No decimos surfear, sino andar sobre agua tal cual. Ocurrió hace muchísimo tiempo y fue un milagro, pero si le damos un poco la vuelta a la tortilla, en realidad no es tan difícil hacerlo, basta con tener paciencia y algo de locura, sobre todo para confiar en que el hielo no se va a romper. Es lo que hizo este ciudadano ruso y lo inmortalizó en un vídeo:

Clear as ice: A Russian man shares with the world his breathtaking walk across frozen Lake Baikal, Siberia, on Jan 12. The video clearly shows fish, stones and even frozen bubbles under his feet. “It is safe to walk on as the thickness of the ice is about 15cm,” he said. pic.twitter.com/d2wrUpg52U — Global Times (@globaltimesnews) 23 de enero de 2019

¿Quieres que la gente deje de gritar? ¿Intentas poner orden? Puedes gritar tú... o dejar que lo haga el “speaker” británico John Bercow, quien intentaba hacer eso mismo ante el descontrol que se vivía en el Parlamento británico por la polémica con el Brexit. Con su potente voz y su alargamiento de la 'e', “Ordeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer” ya se ha convertido en todo un clásico y aquí no lo dejamos pasar:

I'm taking tips from British Speaker John Bercow on how to behave on Twitter https://t.co/MUganRbfWp via @YouTube — Max du Preez (@MaxduPreez) 18 de enero de 2019

¿Tienes dudas de a lo que puede llegar tu cuerpo con el entrenamiento necesario y la supervisión adecuada? ¿Crees que hay límites? Los hay, pero algunos se pueden superar y muchos los pone la propia mente. Si no lo crees, pregúntaselo a Katelyn Ohashi, una gimnasta artística estadounidense integrante del equipo nacional entre 2009 y 2013. Actualmente forma parte del equipo de gimnasia artística femenina de la Universidad de California en Los Ángeles.

Su actuación más reciente se ha hecho viral gracias a su increíble perfección y genial ritmo. Completó un ejercicio perfecto con una puntuación de 10, la máxima nota posible otorgada por el jurado, en la prueba de suelo del Collegiate Challenge, celebrado en Anaheim, California, Estados Unidos el 12 de enero de 2019. Un ejemplo más de a lo que se puede llegar con tenacidad y esfuerzo:

Una lástima que Katelyn Ohashi haya tenido que abandonar su carrera profesional por lesiones.



El pasado sábado realizó esta excelsa rutina para obtener 10 con UCLA. Su tenacidad y calidad se mantienen intactas ����‍♀️���� pic.twitter.com/7MUysPuMOI — Kary Correa (@KaryCorrea) 14 de enero de 2019

¿Te gusta ver a los animales de cerca? Suponemos que dependerá de cuáles, porque gatito es adorable, pero un león impone más. Sin embargo no todos piensan lo mismo y no tienen reparos en acercarse incluso a los depredadores más salvajes (una 'pena' que el de la película no exista... es broma).

Este vídeo nos muestra a 'Depp Blue' que, lejos de ser una película de serie b, es un ejemplar vivito y coleando. Es el tiburón blanco más grande que se haya encontrado, una hembra que supera los seis metros de largo y rebasa los 50 años y es muy reconocible por las marcas y cicatrices que tiene en su piel. Tan hermosa como letal.

Some amazing footage of divers in Hawaii swimming with #DeepBlue, one of the world’s largest great white sharks.



Imágenes increíbles de buzos en Hawai nadando con un gran tiburón blanco, que se llama Deep Blue.



Video courtesy of @oneoceandiving

pic.twitter.com/X1mT5VKG1C — Ian Duddy ���� (@IanDuddyFCO) 17 de enero de 2019

Si tienes facilidades para el habla, intenta repetir lo que dice este presentador de Kazastán, a la misma velocidad y con las mismas palabras. Se ha hecho viral gracias a su sonido, dicen que es “como un motor diésel intentando arrancar a -10ºC”