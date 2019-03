Busca lo más viral: sobrevive por la mínima a una fachada derrumbándose y otros vídeos

Ir por la calle tranquilamente sin mayor preocupación que la de poner un pie delante del otro y no tropezar, ir viendo los edificios, la gente, los coches... y de repente darse cuenta de que a escasos centímetros de ti han caído kilos y kilos de piedra provenientes de una fachada que acaba de derrumbarse.

Es lo que le pasó a este ciudadano británico y las cámaras de seguridad situadas en Stoke Newington High Street, en Hackney, al este de Londres, Reino Unido, lo captaron. El vídeo del incidente fue compartido en Twitter y se hizo viral al momento. Las imágenes no dejan indiferente a nadie: va caminando y milésimas de segundo después se produce la caída de gran cantidad de ladrillos y escombros:

While the boys were fundraising this happened across the road. A reminder that you can be taken at any time so be thankful for surviving another day. pic.twitter.com/sdxYWbpZB7 — Hackney Wick FC (@HackneyWickFC) 10 de marzo de 2019

Otro motivo para estar contento es que te den una sorpresa agradable, como al padre de Maia Garde, capitana del equipo femenino de Osasuna, quien ha compartido un vídeo muy especial en redes sociales y ha tenido un enorme éxito.

El vídeo comienza con su padre luchando contra el envoltorio del regalo que le da Mai por su cumpleaños y, una vez que logra romperlo, lo siguiente que se ve es un primer plano de su cara de felicidad y orgullo al darse cuenta de que el regalo no solo es una camiseta del equipo femenino de Osasuna, sino que además aparece el nombre de su hija. En ese momento, la mira, sonríe y comienza a llorar. Mai no para de abrazarlo mientras él intenta como puede disimular las lágrimas de emoción.

“La cara de tu padre cuando le regalas la camiseta de su equipo del alma, pero por primera vez, con el nombre de su hija a la espalda para verla jugar en el sadar.. Porque los sueños se cumplen Aita! Zorionak, Feliz cumpleaños!”

Zorionak, Feliz cumpleaños! pic.twitter.com/r2yGmI7M6s — Mai Garde (@maigarde) 10 de marzo de 2019

La devoción mueve montañas, supera impedimentos e inspira gestas. Si a eso sumamos que en Cuaresma el fervor cristiano crece, se reaviva o se renueva, tenemos maravillas como esta.

Más de mil personas atraviesan el lago helado de Michigan para adorar a Jesús. Bajo sus aguas y una capa de hielo se encuentra una imagen de Cristo crucificado de 3.35 metros de largo y 839 kilogramos a la que tienen una devoción especial.

Esta curiosa talla se encuentra en Petoskey, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Las temperaturas de hasta -45ºC llegaron a congelar el lago y crearon un capa de hielo lo suficientemente gruesa como para caminar por ella:

En esta web nos gusta mucho apostar por la vida sana, el ejercicio y la superación personal. Y eso es lo que hace Olena Sheremet, gimnasta y entrenadora personal de Ucrania que vive en Lviv.

Sheremet decidió hacer un experimento tan curioso como sorprendente: juntar la bici estática ('spinning') con la gimnasia. O lo que es lo mismo: mientras se pedalea, hacer ejercicios poniendo a prueba la elasticidad y resistencia. ¿Cómo? Pues como es mejor verlo que describirlo y esta noticia va de vídeos, es mejor verlo tal cual. Por fortuna lo publicó en su Instagram y podemos verlo:

¿Cómo te comes la piña? Pregunta trascendental, sí. Seguramente la más trascendental que has leído en la semana. Y es tan importante que vamos a mostrar la forma en que asegura que lo hace una persona que lo ha grabado en vídeo:

¿A que edad se enteraron que la piña se come asi? pic.twitter.com/qH46r8kLFY — Wero ? (@AliasWero) 7 de marzo de 2019

Lo destacamos porque hay personas que no se fían lo más mínimo de ese procedimiento y muestran que intentar hacerlo así es poco menos que imposible:

Que tipo de piña es esa o en que estado de maduración se deja comer así? Al parecer no funciona con cualquier piña. pic.twitter.com/C08vLJqYdh — Pablo Regino Diaz (@P_regino) 9 de marzo de 2019

La tomes como la tomes, lo importante es disfrutarla.

El siguiente da casi miedo por la situación que vive este comentarista de hockey: se salva de milagro de un golpe que le podría costar la vida. El disco de juego pasa a muy escasos centímetros de su cabeza y a una velocidad de 170 km/h.

Not all beer and skittles being a sports commentator the hockey puck travels up to 170km/h pic.twitter.com/69bTeOjms2 — John Casey (@JohnCasey2880) 20 de febrero de 2019

Momento de mostrar los dos tráileres que han sido virales esta semana. El primero nos vino en forma de tráiler oficial de Aladdín, la adaptación en imagen real del clásico animado de Disney. Lo cierto es que tras la polémica por el color azul del Genio en el anterior, este venía a confirmar que sería así pero que no sería la única imagen que tendríamos de él. Además nos avanzaba dos canciones míticas como 'Un mundo ideal' y 'No hay un genio tan genial' así como que todo estará lleno de un ambiente de magia y positividad, donde ser reafirmará la idea de que lo importante siempre está en el interior. Ah, y que, si todo sigue bien, Will Smith será doblado en español por el siempre eficiente Iván Muelas, evitando (si Dios quiere) extraños (y desastrosos) experimentos como el reciente de Holmes&Watson:

El segundo es de la misma factoría, Disney, pero en este caso no es adaptación de ningún clásico sino una película original aunque es verdad que es secuela, pero los hermanos Russo, sus directores, han prometido una historia nueva no basada en ningún cómic. Hablamos, cómo no, del tráiler de Los Vengadores: Endgame. Sí, el clímax a las 22 películas estrenadas hasta la fecha que van desde Iron Man en 2008 a Capitana Marvel en este 2019.

Por cierto, que el estreno en algunos cines se adelanta del 26 de abril al 25, sin duda un caramelo muy jugoso para los que no pueden (ni podemos) esperar más.