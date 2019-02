Busca lo más viral: un caída y un curioso aplauso, entre los vídeos de la semana

¿Quién nunca se ha caído cuando ha intentado patinar sobre hielo? Y si lo que se intenta es andar, pues mucho más. Eso le pasó a Mourinho, el famoso exentrenador de fútbol. Fue invitado para hacer el saque al comienzo del partido de hockey hielo entre el Avangard local y el CSKA de San Petersburgo, en Moscú Y todo iba bien hasta que intentó volver a los asientos, pero entonces se produjo el momento viral:

Jose Mourinho acudió a un partido de hockey sobre hielo en Rusia. Y la cosa acabó en aparatosa caída. �� pic.twitter.com/Abl3mUeuyZ — El Partido de la Una (@PartidodelaUna) 4 de febrero de 2019

Este otro vídeo no tiene que ver con caídas sino con aplausos. ¿Recordáis el de Antonio Banderas que se hizo viral en su momento?

Él mismo se rió de ese momento en su perfil de Twitter:

Pues ahora tenemos... ¡nuevo aplauso viral! ¡Estamos de enhorabuena! Esta vez se trata de Nancy Pelosi, Líder de la Minoría Demócrata de la Cámara de Representantes. Todo se debe a su peculiar forma de aplaudir a Donald Trump durante su discurso de Estado de la Unión, que no ha pasado desapercibida en las redes sociales:

Mira a Nancy Pelosi “golpear” a Trump con un aplauso literal #sotu pic.twitter.com/A7t4aQ2zma — Hector Sandoval (@hectorsandoval0) 6 de febrero de 2019

Los memes no se han hecho esperar, algunos absolutamente delirantes:

En el siguiente vídeo tenemos un momento muy emotivo y alegre. Un bombero acude a atender una llamada de emergencia en Manchester, y cuando terminó se encontró en una puerta a un niño mudo y con parálisis cerebral. El bombero no dudó un momento y saludó al chico usando el lenguaje de signos, lo que permitió una simpática conversación que grabó la madre y luego le agradeció. Una muestra más de que para ser un héroe no hace falta capa, sino corazón y cercanía humana.

¿De 1 a 10 cómo calificaríais vuestra puntería? Quizás seáis tan buenos como Ojo de Halcón (al que estamos deseando verle en Vengadores: Endgame, dicho sea de paso), o tal vez os conforméis con ser tan buenos como otro Vengador. En todo caso, por muy buena puntería que se tenga, es realmente complicado lograr lo que hace Mohamed Salah, delantero del Liverpool, en este anuncio. Muestra tan buena puntería que muchos se están preguntando si ese 'cómo se ha hecho' no será en sí un anuncio con posproducción. Lo cierto es que parece muy real y, por supuesto, se ha hecho viral:

La otra gran habilidad que puedes tener es bailar CASI tan bien como lo hacía Michael Jackson. Sí, resaltamos el CASI porque jamás nadie podrá igualar el original, pero es verdad que se pueden acercar mucho, a veces muchísimo Es el caso que nos ocupa, y llega por parte de una persona de la que seguro que nadie se imagina. No, no es actor ni bailarín profesional, al menos que se sepa. Tampoco es imitador ni cantante. Es un obrero de construcción que, con ropa de trabajo, fue grabado haciendo esta imitación. Por su increíble calidad se hizo viral en minutos: