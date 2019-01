Busca lo más viral: Dick Van Dyke bailando a ritmo de techno y otros virales de la semana

Para muchos, que hayan hecho una secuela de 'Mary Poppins' ha sido poco menos que un sacrilegio. Para otros, quizás no sacrilegio pero algo innecesario. Y para otros, una película no necesaria pero que luego les ha acabado gustando. Menos mal que la original no ha recibido modificaciones como sí recibieron las originales de Star Wars. Lo que no quita que grandes mentes de nuestro tiempo no se corten a la hora de permitirse sus licencias para hacer parodias.

La que nos ocupa elimina la banda sonora, tanto la original como la doblada, para ponerle un estilo musical muy, pero que muy distinto. Techno, puro techno, es lo que han puesto a Dick Van Dyke:

Ahora bien, si tras ver eso se necesita volver a ver algo normal que vuelva a emocionar, pues traemos esto: la cadena ABC quiso hacer un gran homenaje al maravilloso musical y montó un espectáculo con muchísimos bailarines. La coreografía estaba perfectamente lograda y entonces llegó el momento cumbre: la aparición de Van Dyke quien, a pesar de su avanzada edad, no se privó de bailar un poco:

Cambiamos radicalmente de tercio. El rali puede gustar más o menos, pero es innegable que Carlos Sáinz es un genio, un mago, un maestro al volante de los coches y que ningún terreno supone un imposible para él. ¿Que se tiene alguna duda? La resolvemos en menos de un minuto con este vídeo de Twitter en el que se ve cómo 'baila' entre dunas con su vehículo. Grande Carlos, grandioso:

A pesar de las polémicas por el cambio de dirección durante su rodaje, 'Bohemian Rhapsody' ha sido un rotundo éxito en 2018 y ha hecho que las canciones de Queen, aunque nunca pasen de moda, hayan tenido aún más escuchas y más ventas.

Que la realidad supera a la ficción no es una frase hecha, es un hecho. Y si no que se lo digan a los que tuvieron la suerte de estar en el momento oportuno en el sitio indicado. Fue el Palacio de Buckingham, en el cambio de guardia, un evento que tiene muchísimo interés para los turistas por la seriedad y la pompa con la que se lleva a cabo.

El hecho es que la Guardia Real tuvo un detallazo: interpretar en directo el tema que da título a la película, y por fortuna los turistas lo grabaron, y además tenemos la suerte de verlo en glorioso horizontal:

Otra de los vídeos más alucinantes que hemos tenido oportunidad de ver es de Wallmart. A veces las empresas invierten una grandísima cantidad de dinero en publicidad muy llamativa que logran que se hable de ellas y la gente acuda más a comprarlas. Wallmart lo ha logrado, y de qué forma.

La cadena ha realizado un anuncio de coches reuniendo en minuto y medio a algunos de los vehículos más famosos de la historia del cine y, de paso, a algunos personajes. El resultado es de aplauso y esperamos que les den muchos premios por su creatividad, calidad y posproducción:

Vamos a cerrar la semana con una buena dosis de surrealismo: este ciudadano llamado Roberto Daniel se puso a chupar (sí, chupar) un portero automático. Y ni un minuto ni dos ni 30: tres horas. 180 minutos sin parar de chupar el telefonillo. Real como la vida misma.

El sistema de vigilancia avisó a la dueña de la casa, Sylvia Dungan, quien en el momento de la proeza no estaba en casa pero cuando vio las impagables imágenes avisó a la Policía y, gracias a la calidad de la imagen, pudieron localizarle sin problema alguno.