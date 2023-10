Advierten de que los ataques a Israel y Ucrania demuestran que hay que invertir en defensa

Los directores generales de Política de Defensa, Fernando López del Pozo, y del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, han dicho que los ataques de Hamás a Israel y de Rusia a Ucrania demuestran que hay que concienciarse de la necesidad de seguir invirtiendo en una industria de defensa propia.

Así lo han manifestado en un desayuno informativo sobre "Defensa, el quinto pilar del Estado del bienestar", organizado por La Razón e infodefensa.com.

El general Miguel Ángel Ballesteros ha recordado el compromiso de todos los países de la OTAN de dedicar ya en 2024 el dos por ciento de su producto interior bruto (PIB) en defensa.

Al respecto de la inversión en defensa ha comentado: "En España sobrevivimos muy mal y a costa a veces de vidas y si hubiéramos tenido vehículos militares más modernos nos habríamos ahorrado unos cuantos muertos".

"Los vehículos 8x8 van a sustituir a los BMR con quince o veinte años de retraso", ha puesto como ejemplo el general Ballesteros, que ha indicado que los antiguos no aguantan los artefactos explosivos que colocan ya los terroristas.

Ha explicado que aunque suponen una importante inversión de 2.100 millones de euros generarán 600 puestos de trabajo directos y mil indirectos con un retorno al PIB estimado en 6.000 millones para España, ya que probablemente también de venderán en el exterior.

Miguel Ángel Ballesteros ha indicado que "desgraciadamente" a raíz sobre todo de la guerra en Ucrania los ciudadanos ven la necesidad de invertir en defensa "pero hay que seguir trabajando en el impulso de las empresas españolas" del sector "para que se puedan medir con las de países como Francia, Alemania e Italia".

En este sentido ha recalcado que "es imprescindible que la opinión pública entienda que hay que favorecer a las industrias españolas dándoles peso ya que el que tiene la tecnología es el que manda"

Por su parte el teniente general Fernando López del Pozo ha señalado que muchas personas se han preguntado cómo es posible que Israel se haya visto sorprendido por el ataque de Hamás y ha comentado que "la sorpresa siempre se puede producir porque la seguridad no es cien por cien total nunca".

"Pensábamos que no se podían producir agresiones contra países con esta barbarie y con estos ataques sorpresivos pero la sociedad española no está perfectamente concienciada aún porque no acaba de ver dónde está la amenaza", ha estimado Fernando López del Pozo.

No obstante ha reconocido que algo está mejorando pues los presupuestos de defensa están subiendo porque ya "hay una base social que lo apoya pero aun queda mucho".

López del Pozo ha aclarado que se trata de impulsar una industria propia pero "abierta a países con nuestros mismos valores, sobre todo de la Unión Europea, pero también aliados como Estados Unidos y otros como Japón o los iberoamericanos".

El responsable de la Política de Defensa ha estimado que "hay que "perseverar en la educación y en la información a la población española para que sea consciente de lo que juega si no cuenta con una defensa adecuada".