Madrid vive con normalidad el primer día de confinamiento: "A mí no me han pedido el salvoconducto"

Los vecinos de Madrid capital y otros 9 municipios han afrontado el primer día laborable con restricciones de movilidad pero pocos han notado el cambio, ya que los desplazamientos por trabajo son una de las excepciones en las nuevas medidas, así que para la mayoría la sensación era la de "un lunes normal".

"Ha habido la misma gente que siempre, no hemos notado nada. Yo llevo el parte de que voy a trabajar y tampoco me lo han pedido, por lo que no he notado ningún cambio", comenta Alicia, que ha llegado en tren desde Leganés a la estación de Cercanías de Atocha.

En su caso, al desplazarse desde un municipio confinado a otro que también lo está tiene que llevar encima el salvoconducto para certificar que se desplaza por motivos laborales, al igual que Juan Carlos, que hace el trayecto a la inversa y no ha notado cambios en cuanto a la afluencia en la estación de Atocha.

Alejandro también lleva su "papelito" porque va a trabajar a Tres Cantos aunque "de momento" nadie le ha pedido que certifique nada. Además, afirma que desde el viernes, cuando entraron en vigor las medidas, no ha notado demasiados cambios salvo en la hora de cierre de la hostelería, adelantada a las 23.00 horas. "Hay que tener un horario un poco más europeo, pero en la movilidad no lo estoy notando porque aquí no hay ningún tipo de control ahora mismo, y yo llevo un salvoconducto", comenta el joven.