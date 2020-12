Ignacio Aguado, al borde de las lágrimas al recordar a los muertos por coronavirus

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha emocionado durante la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno de 2020 al recordar a todos los fallecidos a causa la pandemia de la covid-19.

"No podemos olvidarnos de la gente que ya no está", ha dicho Aguado justo antes de tener que parar su discurso al emocionarse durante la rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo no puedo olvidarme de Isidro, no puedo olvidarme de Ñiñi, que trabajó durante muchos años en el distrito de Chamberí, en el PP, no puedo olvidarme de tantas y tantas personas que ya no están, 70.000 compatriotas que ya no están y por los que tenemos que dar la batalla", ha añadido.

Aguado ha instado a "replantearnos" las cosas que hemos hecho mal, como país y sociedad, y ver qué podemos hacer mejor. Además, ha animado a apostar por el "reencuentro" en la política y no por la confrontación, intentando hacer país "entre todos" y no "contra nadie".