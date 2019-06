La enfermera acusada de matar a dos ancianas inyectándoles aire: "Nunca sería capaz"

Tiempo de lectura: 1



La auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) acusada de matar a dos ancianas inyectándoles aire con una jeringuilla ha negado este martes su implicación en sendas muertes y ha asegurado que "nunca sería capaz de quitarle la vida a nadie, ni aunque padeciera por su dolor". "Me he dejado la piel para cuidar a los ancianos del hospital y que me acusen de que soy una asesina es horrible", ha dicho Beatriz L.D., que se enfrenta a una petición del fiscal de 40 años de cárcel, de prisión permanente revisable por parte de las acusaciones, y que se ha declarado inocente ante el jurado popular que la juzga en la Audiencia Provincial de Madrid.

La acusada, que presuntamente mató a dos ancianas en 2015 y 2017 inyéctandoles aire en las venas -aunque según las acusaciones pudo haber asesinado hasta cinco más- ha asegurado que ni formaba parte de su trabajo por su condición de auxiliar manipular objetos punzantes como jeringuillas, ni conocía a las víctimas o tenía "motivo alguno" para matarlas.

Ha alegado que en el caso de la primera muerte, incluso avisó a la enfermera y a los médicos de que la paciente se encontraba muy enferma, lo que, según su defensa, "es incompatible con la idea de que fuera ella quien causara la muerte"