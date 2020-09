Ayuso no descarta un adelanto electoral en Madrid si hay una moción de censura contra ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no descarta un adelanto electoral en la región si finalmente presentan una moción de censura contra ella, como pretende el PSOE, según han señalado a Efe fuentes del Gobierno regional.

Las mismas fuentes han señalado que en estos momentos la prioridad de Ayuso es otra, pero han remarcado que "si la prioridad de otros amenaza la del Gobierno, (la presidenta) tiene potestad para tomar esa decisión", en alusión a un posible adelanto electoral. "Lamento que hayan contado a algunos medios mi supuesta intención de convocar elecciones coincidiendo con las catalanas. Mi única preocupación es la vuelta al colegio, reforzar la sanidad madrileña y proyectos para reactivar la Comunidad que presido", ha escrito Ayuso este jueves en su cuenta de Twitter.

En cambio, a finales de junio, la propia Ayuso reconoció públicamente que había sopesado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, "no tanto por un problema con Ciudadanos ni mucho menos", su socio de Gobierno, sino porque no tiene "la menor duda" de que para el PSOE "no existe ahora mismo otra misión" que "partir" su Ejecutivo.

El secretario general del PSOE-M y delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, volvió a plantear el pasado martes la posibilidad de presentar una moción de censura contra Ayuso e, incluso, dijo que estudiarían ceder la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos si ofrecían su apoyo. Sin embargo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, descartó este miércoles dicha posibilidad, y reprochó al PSOE que plantee la opción de presentar esta iniciativa en medio de la pandemia, cuando "no ayuda nada a resolver los problemas reales de los ciudadanos".

Ayuso y Aguado se han reunido este jueves para preparar el debate del estado de la región previsto para los días 14 y 15 de septiembre, según han señalado fuentes del Gobierno regional a Efe.