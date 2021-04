Vecinos de Vallecas, en COPE: "Yo soy del barrio y solo vengo por España"

COPE ha sido testigo presencial de los acontecimientos ocurridos este miércoles en el barrio madrileño de Vallecas, donde la tensión ha hecho presencia entre los simpatizantes que acudían a un acto convocado por Vox y los vecinos del barrio que no estaban de acuerdo con la presencia de la formación de Santiago Abascal en un barrio que es considerado un histórico feudo de la izquierda en Madrid.

Un equipo de reporteros de COPE ha podido charlar con varios de los vecinos que han acudido, tanto simpatizantes de Vox como contrarios al acto. En este sentido, ambas partes han mostrado su opinión sobre lo que allí estaba sucediendo y que ha terminado con importantes cargas policiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Soy del barrio, pero no tengo nada que ver con ellos. Yo no vengo ni por Vox ni por nada, vengo por España y por mi bandera. España es lo único que quiero. Ellos pueden que sean comunistas, pues que se queden en sus casas si no quieren venir a ver a Vox. Yo no voy a ir a ver a Iglesias a un mitin, pero son ganas de liarla", ha explicado una de las personas concentradas en la conocida 'Plaza Roja' de Vallecas.

El acto de campaña que Vox ha celebrado la tarde de este miércoles en la plaza de la Constitución de Vallecas, conocida popularmente como 'Plaza Roja', se ha visto marcado por las cargas de la Policía Nacional contra los vecinos del barrio que se han congregado en las inmediaciones del lugar al grito de 'fuera fascistas de nuestros barrios' y que han lanzado objetos contra los políticos y simpatizantes de la formación.

En la zona, la Policía Nacional ya había desplegado un fuerte dispositivo policial en previsión de incidentes, con gran número de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, desplazados a la zona, y con medidas de control e identificaciones a quienes acudían a secundar la convocatoria.

En la 'Plaza Roja' se han congregado medio millar de vecinos del barrio y simpatizantes que protestaban por el acto y unos 350 seguidores de Vox, según fuentes policiales consultadas. Entre ellos y para evitar enfrentamientos, un cordón de seguridad desplegado por la Policía Nacional separaba a los congregados alrededor de la plaza de los simpatizantes de la formación de Santiago Abascal, ubicados en la zona interior.

Gritos de 'Aquí están los antifascistas' o 'Fuera fascistas de nuestros barrios' por parte de los vecinos han ido recibiendo en el lugar a los miembros de Vox y seguidores, que han respondido a los mismos con gritos de 'presidente' en referencia a Santiago Abascal y de 'presidenta' en el de Rocío Monasterio, la candidata en las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.