Una situación sin precedentes en el sector hotelero madrileño: de la caída de huéspedes al 'boom' rural

La ocupación hotelera madrileña ha sufrido un duro traspiés por el coronavirus, con solo un tercio de los establecimientos recibiendo a huéspedes. Con un panorama cuanto menos desmotivador, hemos tratado de valorar como se espera el cierre de la temporada estival en la capital, teniendo en cuenta la COVID-19. Y todo con proyección de futuro.

Gabriel García Alonso es presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y nos ponía sobre la mesa unos datos que ponen de manifiesto una situación sin precedentes. En Madrid, se ha contado de un 63,5% de ocupación en el mes de agosto de 2019 frente al 17% del año anterior en el mismo período. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que solo 1 tercio de los hoteles en Madrid han abierto sus puertas este verano.

Audio

En un principio, el cierre de los hoteles fue una norma de obligado cumplimiento por la pandemia. Recordamos que no estaba permitido abrir. Ya en la fase 2, había más libertad de movimiento, y carecía de sentido que los hoteles estuviesen abiertos “por el cierre de fronteras”. Sin embargo, ahora la mayoría de estos establecimientos ha decidido no abrir también por la poca rentabilidad que supone.

García Alonso ha tratado de hacer una estimación de las pérdidas del sector. A su parecer, en lo que llevan de temporada se habrían perdido aproximadamente más de 3.000 millones de euros. “Es una situación muy delicada”, aseguraba.

Mientras, el horizonte que se le viene por delante al sector para salir adelante es un tanto incierto. “Quisiéramos que se desarrollara una atención especial a las ferias y eventos... pero la realidad va por otro camino, viendo que la situación parece que está empeorando por el incremento de casos”.

Para generar confianza y que el número de turistas que llegan a Madrid vaya incrementándose, García Alonso reclama seguridad. Además, considera que la visión que se está dando de la capital no es la correcta ni la real: “Esto está provocando una retracción importante del turismo y esperemos que está situación se aclare porque está perjudicando a todos. Queremos que los datos sean fiables. Y no ofrecemos confianza con estos datos”.

El turismo nacional considera que se recuperará más rápido, aunque sin olvidar al turismo internacional del que depende tanto Madrid: “Más del 50% de las personas que vienen a visitar la capital son extranjeros”.

Solicitan que el Gobierno aplique medidas como los ERTE específicos para el sector del turismo. Un sector (valga la redundancia) que está muy afectado por el cierre de fronteras.

Paula Serrano, directora del Hotel Plaza Las Matas en Las Rozas (Madrid): “Hemos perdido al cliente grupo este verano”

Ellos abrieron en junio y la ocupación en ese mes... todavía no pueden compararla siquiera con años anteriores, cuando todavía estábamos en estado de alarma. Teniendo en cuenta que julio y agosto son temporada baja (antes de la pandemia) en Madrid y que la función del hotel es ser una estancia de paso, Paula ha asegurado que “la caída que han sufrido ha estado relacionada con el cliente grupo”.

Desde este establecimiento trabajan fundamentalmente en temporada baja con huéspedes asiáticos, que ya no visitan nuestro país. Ayudaban a completar el hotel en fechas de baja ocupación. Y ahora no están.

Audio

Asimismo, nos recordaba la premisa que lanzaba el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, y es que no todos han abierto sus puertas: “En Madrid hay muchos hoteles que no han abierto este verano y en mi zona, de los 6 hoteles que estamos… Solo hemos abierto tres”. Y eso claro se nota.

Por tanto, para Paula los datos son todavía difusos y mira con confianza a septiembre: “Será en este mes cuando veamos la dureza de los ratos y podamos ponernos a trabajar”. También, el vivir con el día a día hace que la previsión de ocupación también se vea afectada. No se sabe, por ejemplo... si en un tiempo prudencial podremos viajar (o no).

Aplicar las medidas sanitarias al hotel para combatir al coronavirus, tal y como nos contaba Paula, ha resultado muy sencillo, dada la forma de trabajar que tienen desde su establecimiento a seguir protocolos que con normativa van cambiando e incluso mejorando. Una mecánica de trabajo que tienen más que interiorizada.

Focalizando la atención en cómo afrontan esta circunstancia los clientes... la palabra que ha utilizado la directora del Hotel Plaza Las Matas es que están “acostumbrados” a la nueva normalidad. Aún con todo, insisten en el uso de las mascarillas y el gel hidroalcohólico, aunque ellos lo saben.

Ana García, directora del Hotel Rural Luna Llena: “Ha sido un subidón en la ocupación. Estamos encantados”

A 40 minutos de Madrid se encuentra el hotel que regenta Ana. Un hotel rural que tiene capacidad para 12-16 personas y seis habitaciones. Respecto al tiempo que tardaron en cerrar la temporada estival, fue algo que sucedió muy rápido: “Suelen reservar para el día, y tardamos muy poco en cerrar habitaciones”.

Para Ana, sin embargo, esta temporada ha sido un éxito: “Hemos notado una subida del 99% de ocupación durante todo el verano. Estamos encantados”.

Audio

Si comparamos agosto del 2019 con este año, no tiene nada que ver. “El año pasado no había tirón en esta zona con el hotel”.

El turismo rural ofrece vías que quizás, antes ni valorábamos. Los huéspedes deciden el turismo rural por seguridad y tranquilidad y la escasa afluencia de gente. Ana lo tiene claro: “la gente busca alojamientos donde la ocupación no sea muy grande y se ven más tranquilos. Campo, montaña y poca gente”.

La imposición de las medidas sanitarias en su hotel ha sido algo que se les hizo un poco “cuesta arriba” al principio, pero han conseguido adaptarse adecuadamente. Con la mirada puesta en el futuro, la directora de Hotel Rural Llena trata de no pensarlo mucho, ya que “estamos aprendiendo a disfrutar las vacaciones de diferente manera y todavía no me lo planteo". Yo creo que la gente está conociendo este tipo de turismo y le está gustando. Aunque, evidentemente, me puede dar miedo”.