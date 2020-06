‘Una foto gratis por un alimento’, la iniciativa de un fotógrafo en Pinto

Lleva más de 27 años dedicándose al mundo de la fotografía. Se llama Emilio Yrigoyen, tiene un estudio fotográfico en Pinto, el municipio donde se ha criado. En todo este tiempo ha fotografiado millones de caras, monumentos, de paisajes… pero como muchos otros españoles le ha tocado vivir los estragos que ha dejado esta pandemia. Desde su casa, ha visto como muchos vecinos de su barrio acudían a parroquias o al Banco de Alimentos a buscar los productos básicos para sobrevivir día a día. Por eso, después de casi tres meses con los flashes de su cámara apagada, ha vuelto a encenderla pero esta vez con un fin solidario.

En COPE hemos hablado con el protagonista de esta iniciativa, Emilio “mire la posibilidad de ayudar a los demás, la forma de ayudarles pensé que lo mejor sería llevarlos al banco de alimentos, puse una cajita para que la gente echase cualquier alimento. Luego pensé, si a esa gente le doy yo algo, la manera de darle las gracias por ser solidario, era haciéndole una foto gratis”.

Audio

Durante una semana, su jornada laboral se ha visto desbordada, nunca llegó a imaginar que esta iniciativa tuviese tan buena acogida por parte de los vecinos. Ha fotografiado a 55 familias, retratos de familias completas, niños, mujeres embarazadas…

Audio

Emilio nos asegura que no están siendo momentos buenos en su sector, porque la fotografía “no deja de ser un bien de lujo, pero ahora lo más importante es salir de esto y que no haya más infectados”. Siempre ha seguido las normas de seguridad y de desinfección que en estos momentos son tan necesarios. En total, han recaudado 253 kilos de alimentos no perecederos que han sido destinados al banco de alimentos, un fin solidario que ha sido gracias a los vecinos de Pinto y de Emilio.